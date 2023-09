Elise Mertens, victorieuse en double à Guadalajara et qualifiée pour le Masters : "Nous avons grandi en tant qu'équipe"

"Je suis très heureuse. Il existe pour moi toujours une grande différence entre gagner un titre et disputer une finale", a commenté Elise Mertens. "Elles sont très bien rentrées dans le match, sans doute aussi parce qu'elles figuraient dans une spirale de victoires, mais nous avons bien réagi après la perte du premier set. Nous étions trop passives, ce qui leur permettait de prendre le filet, mais ensuite, nous avons mieux servi et été plus entreprenantes. Nous leur faisions jouer plus de balles et mettions plus de pression. Et à l'arrivée, nous étions les plus constantes".

À lire aussi

C'est le 18e titre en double de la carrière d'Elise Mertens, et le deuxième cette année, après sa victoire au WTA 1000 de Rome, en mai, avec Hunter, alors qu'elle retrouvera une place de N.1 mondiale en double lundi.

"Nous nous connaissons vraiment bien désormais, Storm et moi. Nous avons grandi en tant qu'équipe au fil des mois. Nous nous soutenons énormément dans les moments plus difficiles et nous sommes toutes deux assez bonnes dans la recherche de solutions. Là, je vais rentrer à la maison, mais je n'y resterai pas longtemps, car le tournoi de Pékin commence déjà samedi prochain (30 septembre). Puis, je jouerai à Hong-Kong (9 au 15 octobre), Monastir (16 au 22 octobre) et je terminerai par les WTA Finals".

Elise Mertens est en effet assurée de disputer le Masters, pour la 5e fois de sa carrière, avec une 5e partenaire différente. Ce sera à Cancun au Mexique du 29 octobre au 5 novembre.