Roger Federer souffre pour sa Laver Cup et l’équipe européenne : “J’aimerais revoir Novak Djokovic, mais aussi Carlos Alcaraz”

Quelle différence ! La saison dernière, la Laver Cup, ce tournoi par équipes qui oppose l’Europe au reste du monde, avait attiré sur elle tous les regards. La raison : la dernière apparition sur le circuit ATP de Roger Federer qui y fêtait avec ses plus grands concurrents, Rafael Nadal et Novak Djokovic, son départ à la retraite. Douze mois plus tard, l’affiche était bien moins alléchante et, en plus, le suspense fut quasiment absent à Vancouver puisque l’équipe dirigée par John McEnroe (Fritz, Tiafoe, Paul, Auger-Aliassime, Shelton et Cerundolo) a écrasé (13-2) la formation européenne emmenée par Björn Borg (Rublev, Ruud, Hurkacz, Davidovitch Fokina, Fils et Monfils). Ce scénario et l’absence des cinq meilleurs joueurs de la planète dans ce tournoi exhibition, incorporé au calendrier ATP, mais qui ne rapporte aucun point, n’ont pas plu à Roger Federer. Pour rappel, le Suisse est le cofondateur de la Laver Cup, avec sa société de gestion Team 8, en partenariat avec Tennis Australia et Jorge Paulo Lemann.