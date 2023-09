Une reprise et des questionnements pour David Goffin

Un mois. Voilà le laps de temps qui se sera écoulé entre le dernier match de David Goffin, le mercredi 23 août avec une défaite contre Dennis Novak (7-6, 6-3) au premier tour des qualifications de l’US Open, et son retour à la compétition cette semaine au Challenger 125 d’Orléans. Entre les deux événements, le Liégeois, tracassé par de nouvelles douleurs au genou, a pris le temps de se reconstruire. Plus question pour notre compatriote de repartir sur les tournois s’il ne se sent pas à 100 %. Une décision qui l’a poussé à renoncer au Challenger de Cassis, à la Coupe Davis avec la Belgique contre l’Ouzbékistan et au Challenger de Saint-Tropez.