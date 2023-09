La chronique de Dominique Monami : “La Laver Cup n’est pas la Ryder Cup du tennis”

Je vais d’abord revenir sur la Laver Cup, cette compétition qui voit une équipe de l’Europe affronter une formation avec des joueurs du reste du monde. Ce tournoi officiel est repris dans le calendrier de l’ATP mais il n’est au final qu’une exhibition puisqu’aucun point n’est distribué aux joueurs. Je trouve que d’une manière générale, les épreuves alternatives alourdissent un calendrier qui est déjà bien chargé. Et puis, les joueurs ne s’y alignent pas tous dans le même état d’esprit. Du côté de Vancouver, on a vu, par exemple, Gaël Monfils se prendre la tête avec Félix Auger-Aliassime. Le Français était là pour s’amuser et faire le show dans un tournoi qu’il considérait comme une exhibition. Le Canadien s’est présenté, lui, en mode compétition. Ce qui a créé un petit clash. Malgré le beau spectacle offert par ce tournoi, je ne suis pas certaine que sa tenue soit une bonne chose pour le tennis. On entend toujours les joueurs se plaindre du calendrier chargé et là ils s’ajoutent un événement. Et on ne peut pas comparer la Laver Cup à la Ryder Cup en golf. Cette dernière ressemble plus à la Coupe Davis. C’est une compétition qui possède une grande tradition depuis des générations avec un véritable sentiment d’appartenance à l’Europe ou aux États-Unis. Ce n’est vraiment pas une exhibition.