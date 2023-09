Si le numéro un belge a été malmené par la puissance et le service du Finlandais lors de la première manche, Goffin a gardé son calme. Posant les fondations de son jeu, il a pu revenir dans la rencontre. "C'est sa filière, a commenté le Liégeois. Il essaye toujours d'être dans des échanges assez courts. C'est compliqué, même chiant (sourire). J'étais obligé de courir partout, de contrer, parce qu'il est surpuissant. En plus de son service, il a aussi de gros coups droits. Mais petit à petit, j'ai senti que j'arrivais à gratter. Et dans le troisième set, même s'il me breake d'entrée, je me sentais très bien."

"Dans de gros tournois Challenger, ce sont des combats à chaque fois et chaque victoire fait du bien, poursuit Goffin. Donc on continue. C'est sûr que ça pourrait être mieux, mais je veux continuer à m'améliorer."

En quarts de finale, ce vendredi, Goffin retrouvera Luca Van Assche (ATP 69). D'origine belge, ce Français de 19 ans est né à Woluwe-Saint-Lambert. Les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés. "Non, mais j'ai vu pas mal de ses matchs depuis deux ans. C'est un jeune qui monte, qui possède une bonne attitude dans sa combativité. Il ne sera pas facile à manœuvrer."