La ville d’Odessa, où se trouve actuellement Maryna Zanevska, bombardée par 14 missiles : “Je n’ai jamais ressenti une telle peur de ma vie”

Depuis, la native d’Odessa (Ukraine) n’a pas eu le temps de s’ennuyer… Morceaux choisis.

Maryna, comment vous sentez-vous un petit mois après avoir disputé votre dernier match ? Est-ce que le tennis vous manque ?

“Je me sens bien et heureuse parce que je suis fort occupée ces temps-ci. Occupée par de nouveaux challenges et objectifs. Il n’y a donc pas la place pour que le tennis me manque. Je suis sûre que cela va arriver un jour parce que ce sport a représenté 22 années de ma vie, mais pas pour l’instant… Le lendemain de ma dernière rencontre, je me penchais déjà sur de nouvelles activités, de nouveaux projets, sur la planification de ma nouvelle vie en fait. Je me sens libérée et excitée par ce qu’il m’attend ces prochains jours, semaines et mois.”

Justement, sur quels projets planchez-vous ?

“Je vais être très honnête. Quand j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière, j’avais dit à mon mari et à ma famille que je ne ferais rien pendant je ne sais combien de temps… J’avais besoin de liberté. Pourtant, au lendemain de ma dernière rencontre, j’étais déjà occupée sur de nouveaux défis. Je pense que cela fait partie du caractère sportif que j’ai développé au cours de toutes ces années. Je me rends compte que j’ai besoin de challenges pour avancer. Pour l’heure, je me consacre à mon programme d’études auprès de l’université d’Harvard. Je veux en apprendre le plus possible et en tirer le meilleur parti. Je souhaite aussi développer mon entreprise de bougies (NdlR : Savage Love Candles) que j’ai lancée durant la crise du Covid, en 2020. Enfin, je voudrais découvrir de nouveaux sports. Peut-être que j’irai aux sports d’hiver apprendre à skier parce que je n’en ai jamais fait à cause du tennis. C’est une discipline trop traumatisante pour les membres. Je veux aussi essayer les Pilates ou encore le vélo et la natation mais d’une manière différente. Je n’ai plus fait de sport depuis un mois et j’ai l’impression d’avoir encore plus mal au dos. Mes genoux, mon coude et mes jambes s’en ressentent différemment aussi. Je vais donc m’y remettre.”

À propos des études que vous avez entamées à Harvard, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le programme ?

“C’est une aide qui m’a été proposée par la WTA sur base d’un programme existant depuis 2017 au sein de l’université d’Harvard. Au mois de mai, la WTA a envoyé un courriel détaillant cette opportunité à laquelle les joueuses peuvent postuler. Quand je l’ai lu, je savais déjà que j’allais potentiellement jouer mon dernier tournoi à l’US Open. J’ai donc décidé de me lancer et ils m’ont acceptée. Au départ, j’étais effrayée parce que retourner à l’école, cela ne m’est plus arrivé depuis quinze ans. Au total, cinquante athlètes provenant de différentes disciplines y participent. Le programme se déroule sur un semestre et le départ a été donné le 16 septembre dernier. Cette rentrée pouvait être suivie en ligne mais je voulais profiter pleinement de l’expérience. Je souhaitais rencontrer les autres athlètes, fréquenter l’école, faire la connaissance d’autres étudiants et des professeurs. C’est pour cette raison que je me suis rendue, à mes frais, jusqu’à Boston. Le cursus, lui, est entièrement gratuit. Il est pris en charge par l’association à laquelle appartient le sportif.”

À lire aussi

Qu’allez-vous étudier concrètement ?

“Les cours se suivent en ligne. Et l’école nous fait travailler sur des cas d’entreprises issus du monde réel. C’est très intéressant car on rentre tout de suite dans le vif. Avant la rentrée, nous avons dû étudier trois dossiers au sujet desquels nous avons eu une discussion entre athlètes et professeurs. Chaque élève devait expliquer pourquoi telle ou telle idée était préférable dans chacune de ces affaires. C’est ainsi que l’on apprend, en mémorisant les meilleurs exemples mais aussi les plus grosses erreurs à ne pas commettre. À la fin de la journée de rentrée, nous avons pu choisir deux mentors, des élèves de deuxième année. Il y a donc une fille et un garçon qui vont m’accompagner lors de réunions en ligne via Zoom. À la fin du semestre, sous forme de test, je devrai présenter l’analyse d’un cas d’entreprise. C’est quelque chose de très difficile, parce que vous devez penser différemment. Vous devez réfléchir comme si vous étiez une autre personne, et plus la joueuse de tennis.”

guillement Il y a eu beaucoup d’explosions, l’appartement tremblait.

En parlant de tennis, avez-vous des projets en lien avec votre sport ?

“J’ai un projet commercial en lien avec le tennis que j’aimerais lancer l’année prochaine. Mais il est trop tôt pour en parler. Ce qui est sûr, c’est que je n’ai plus l’intention de me retrouver sur un court (NdlR : lisez de devenir coach). Dans l’organisation d’un tournoi par contre, pourquoi pas ? !”

Vous êtes actuellement en Ukraine pour une dizaine de jours. Comment est la situation à Odessa et dans le pays en général ?

“Le voyage a été difficile car, vous le savez, le pays est fermé et en guerre. Il n’est donc pas possible de prendre l’avion. J’ai dû prendre un vol depuis l’Allemagne, à Düsseldorf où j’habite, vers la Moldavie. Là-bas, à Chișinău, mes parents sont venus me chercher. Il y a trois heures de route pour rejoindre Odessa. Bien que l’on ait traversé les frontières rapidement, on est arrivé trop tard pour éviter le couvre-feu. On a dû s’arrêter à trente kilomètres de la maison, à un poste militaire où les soldats nous ont obligés à dormir dans notre voiture sur un parking. Ce n’est qu’à 5 heures du matin que l’on a pu repartir. C’était assez spécial et la première nuit qui a suivi, chez mes parents, a été effrayante. Je n’ai jamais ressenti une telle peur de ma vie.”

Que s’est-il passé ?

“Après avoir mangé avec ma famille lors d’un moment très émouvant où j’ai revu tout le monde, je me suis endormie. Et vers minuit, j’ai entendu des bruits énormes. Dans mon esprit, c’est comme si j’étais encore en Allemagne. Je me demandais 'Pourquoi font-ils des feux d’artifice ?'. Petit à petit, j’ai réalisé que j’étais en Ukraine, à Odessa. Ce son, ce n’était évidemment pas un feu d’artifice. Il y a eu plusieurs attaques, quatorze missiles en tout (NdlR : et 19 drones, tous détruits par la défense ukrainienne, de même que 11 des missiles). C’était terrible. Il y a eu beaucoup d’explosions, l’appartement tremblait. Comme il n’y a pas d’abri ou de refuge dans les environs, ma maman est venue me chercher afin que l’on attende dans la salle de bain que tout se termine. Ainsi, il y a au moins deux murs entre les fenêtres et nous. Si ces dernières explosent, vous ne risquez pas de vous couper. Par contre, si le missile tombe pile à l’endroit de votre maison, vous êtes mort en une seconde. Vous ne savez jamais où va tomber le missile. Peut-être sur la maison de vos voisins ou sur l’habitation d’autres membres de la famille ? Quand tout a été terminé, je n’ai pas pu dormir les deux heures suivantes. Mon rythme cardiaque était beaucoup trop élevé. Ce n’est que plus tard dans la matinée, à mon réveil, que j’ai eu connaissance des dégâts survenus dans notre ville. L’un des endroits touchés a une place particulière dans le cœur des habitants. Il s’agissait d’un ancien hôtel, le plus proche du port qui est attaqué la plupart des nuits. C’est un endroit très célèbre, avec une vue magnifique. Aujourd’hui, il ne reste plus rien. C’était donc une matinée très triste mais tout le monde était heureux que personne n’ait été tué ni blessé. C’était vraiment très, très fou.”

La situation n’est donc pas calmée dans la région ?

“Non, c’est un enfer tous les jours. Je comprends que les gens en parlent moins, que le sujet soit moins représenté dans les discussions, les gens doivent continuer à vivre leur vie et ne peuvent pas penser tout le temps aux Ukrainiens. Mais ça fait peur, c’est effrayant. Très effrayant. Moi, j’ai été choquée. J’ai aussi été choquée parce que ma famille, mon frère et sa femme faisaient des blagues. Je me disais 'Comment peux-tu faire des blagues ?'. Comme eux, la population s’y est habituée… Certains de mes amis m’ont écrit pour voir comment j’allais, parce qu’ils savent que c’était la première fois pour moi. Mais, ici, tout le monde s’y est habitué et je ne comprends pas comment c’est possible.”