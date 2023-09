Comme Tony Parker et Max Verstappen, Luca Van Assche, le grand espoir du tennis français, est né en Belgique : “J’y suis resté jusqu’à mes trois ans”

”Petit déjà, Luca présentait des qualités, expliqua à France 3, Hélène Gondran, directrice sportive du Tennis Club fidésien où évolua le petit Luca de ses 7 à 11 ans. Il avait des qualités physiques, techniques et un caractère de compétiteur. Il a été repéré très vite par la Ligue régionale de tennis. J’avais demandé à ses parents de négocier des horaires aménagés avec les Maristes, l’établissement dans lequel il était scolarisé. J’avais même dit à sa maman, en souriant, qu’il prenne la nationalité française pour pouvoir jouer Roland-Garros sous les couleurs tricolores… elle avait accepté.''

"Je suis Belge, Français et Italien. Mais je n’ai plus vraiment de lien avec les Belges."

C’est aussi grâce à sa maman que l’adversaire de David Goffin à Orléans a commencé la pratique du tennis : “On est arrivés en plein milieu de l’année scolaire donc je suis rentré à l’école française en janvier et ma mère voulait que je rencontre d’autres jeunes, donc elle m’a inscrit à un stage de tennis en avril je crois. J’allais avoir 4 ans et j’ai bien aimé la semaine que j’ai faite au stage. J’ai commencé à jouer là-bas et j’ai continué à jouer à Aix-en-Provence”, s’est rappelé Luca Van Assche dans une interview avec Tennis Actu.

Petit clin d’œil à son histoire, c’est au tournoi d’Anvers la saison dernière que le Français, qui a déjà obtenu son bac et entamé un cursus en mathématiques à l’Université Paris-Dauphine, a disputé son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP. “Anvers est vraiment un top tournoi et c’est toujours un plaisir de revenir en Belgique où j’ai vécu jusqu’à mes trois ans, déclara l’intéressé après son revers face à Yoshihito Nishioka. J’y ai de chouettes souvenirs, et j’espère encore y revenir dans les prochaines années.”

Mais le lien avec la Belgique semble bien faible puisque le jeune joueur de 19 ans ajouta récemment : “Je suis belge, français et italien. Mais je n’ai plus vraiment de lien avec les Belges, parce que je ne vais jamais là-bas.”