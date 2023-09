David Goffin trop tendre pour Luca Van Assche

Après plusieurs semaines d’absence sur les courts pour soigner un genou meurtri avant l’US Open et pour se refaire une santé physique, David Goffin était de retour, cette semaine, à la compétition sur le Challenger 125 d’Orléans. Manquant de rythme, le Liégeois ne savait pas vraiment à quoi s’attendre sur cette compétition remportée en 2012. Après des victoires contre Mattia Bellucci (ATP 144) et Otto Virtanen (ATP 124), l’ancien septième mondial a vu son parcours se terminer en quart de finale face au jeune Français (19 ans), né en Belgique, Luca Van Assche (6-4, 6-3). Face au 69e joueur mondial, deuxième tête de série de l’épreuve, notre compatriote a connu de très bons moments mais a manqué de constance et de clairvoyance pour inquiéter plus le grand espoir du tennis tricolore.