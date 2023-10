Nouvelle progression pour Gilles-Arnaud Bailly qui remporte son premier 25 000 dollars : “Pour 2025, je vise les qualifications des Grands Chelems”

À lire aussi

”Je sais que le chemin vers les sommets est encore très long”, déclarait d’ailleurs notre compatriote en mars dernier quand il décrocha sur l’ITF (15 000 dollars) d’Antalya son premier sacre chez les pros. Cette semaine sur le Challenger de Santa Margherita di Pula, le Limbourgeois a franchi une nouvelle étape en remportant son premier 25 000 dollars. Pour l’occasion, sorti des qualifications, Gilles-Arnaud aura remporté sept rencontres consécutives sur sa surface de prédilection, la terre battue, à chaque fois contre des Transalpins avec une finale expéditive (6-1, 6-2) face à Enrico Dalla Valle (ATP 335). Ce succès dans un 25 000 dollars, notre compatriote, qui sera aux alentours de la 640e place mondiale ce lundi, l’espérait peut-être un peu plus tôt comme il nous l’expliquait il y a deux semaines : “Quand tu disputes des 15 000 ou 25 000 dollars, tu te retrouves dans des âpres combats face à des gars qui savent jouer au tennis. Ma saison est difficile mais j’ai emmagasiné de l’expérience pour l’avenir. J’espère en 2024 monter plus vite dans le ranking mondial. Et en 2025, j’espère entrer dans les qualifications des tournois du Grand Chelem.”

Voilà un agenda réaliste sur le long terme qui se base sur une progression constante pour Gilles-Arnaud. On rappelle que ce dernier a fêté ses 18 ans le 19 septembre dernier. Depuis le mois de juin et la réussite de sa sixième secondaire, il peut maintenant se consacrer à 100 % au tennis. Sur le court terme, le natif d’Hasselt tentera de profiter de deux belles occasions d’engranger des unités précieuses pour son évolution. Grâce à son statut de numéro un mondial la saison dernière, il a reçu huit invitations à utiliser en 2023 sur des tournois Challenger 50 ou 75. Ce qu’il fera cette semaine à Lisbonne où il défiera au premier tour du tableau principal le Tchèque Zdenek Kolar (ATP 172). Il sera ensuite temps de penser à l’European Open d’Anvers (ATP 250) où une invitation pour les qualifications l’attend. On se souviendra que la saison dernière, Gilles-Arnaud avait bataillé pendant plus de trois heures au premier tour du tournoi avant de s’incliner contre David Goffin.