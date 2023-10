Medvedev, 27 ans, tentera d'ajouter un 21e titre à son palmarès et un 6e en 2023. Cette saison, il a remporté les tournois de Rotterdam, Doha, Dubaï, Miami et Rome. Le Russe a été battu à 14 reprises en finales, dont cette année à Indian Wells et à l'US Open.

En finale, Medvedev trouvera sur sa route soit l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2/N.1), soit l'Italien Jannik Sinner (ATP 7/N.6).