La polémique des balles refait surface sur le circuit ATP : “Les balles sont responsables de ma blessure”

Carlos Alcaraz, vainqueur ce lundi de Casper Ruud en quart de finale de l’Open de Chine (ATP 500), a été l’un des derniers joueurs à évoquer ce problème avec l’impression supplémentaire que les balles changent de taille après avoir été frappées : “Je l’ai ressenti dès le premier entraînement que j’ai suivi ici à Pékin. C’est quelque chose de difficile, mais le joueur de tennis doit s’y habituer. On change de balle à chaque tournoi ou presque. À chaque tournoi, c’est une balle différente. Il faut s’y habituer. Quand on arrive sur un tournoi, on se demande : quelles seront les balles ?”

Ce débat a repris de l’importance la semaine dernière quand Stan Wawrinka a posté sur ses réseaux sociaux une publication de notre compatriote Zizou Bergs qui a souffert du poignet cet été : “Je pense qu’il est temps d’examiner attentivement combien de joueurs souffrent des blessures au poignet qui pourraient être évitées en ne changeant pas de balles sur chaque compétition.”

En début d’année lors de la tournée australienne, c’est Daniil Medvedev qui avait lancé les discussions et alimenté la polémique : “J’ai des sensations horribles lorsque je frappe la balle. Je me suis blessé au poignet. Je pensais que le problème venait de chez moi, mais après avoir parlé à plusieurs joueurs, je pense que ce sont les balles qui sont responsables de ma blessure.”

Le Russe n’étant pas le seul à se plaindre Down Under : “La balle ne rebondit pas” (Auger-Aliassime), “La balle est de moins bonne qualité” (Nadal), “Plus vous jouez des rallyes, plus elle grossit et peluche et donc ralentit” (Djokovic).

C’est lors du dernier Roland-Garros que la problématique des balles, des Wilson pour le coup, avait reçu le plus grand écho. Trop vite usées et trop lourdes, voilà les reproches qui émanaient le plus souvent de la bouche des joueurs. “Elles deviennent trop rapidement molles et cotonneuses, expliquait Holger Rune. Cela rend le match très lent.” Taylor Fritz abondant dans le même sens : “Elles ne sortent pas de la raquette et, après quelques rallyes, elles sont complètement mortes, donc c’est très dur de générer de la puissance. Il faut tout frapper comme un sourd, c’est vite épuisant.” “Je suis obligé de forcer sur chaque balle parce qu’elle n’avance pas”, ajoutait Benoît Paire.

Interrogé en mars par le journal L’Équipe sur cette problématique, Richard Gasquet avançait un argument financier, un changement de caoutchouc en vue de réaliser des économies, pour l’expliquer : “Il y a un problème depuis le Covid, toutes les balles sont plus lentes, il n’y a plus de doute. Cela fait deux ans que je le dis, ce n’est pas nouveau. Dès qu’elles devenaient grosses comme ça (NdlR : il mime un ballon), je disais à mon entraîneur : 'C’est quoi ces merdes ?' Maintenant ça commence à se dire partout, mais je suis sûr qu’elles ne sont plus les mêmes qu’avant.”

Placé au centre de cette tourmente, Bertrand Blanc, Global Senior Director de Wilson, rejeta dans un entretien accordé à Eurosport le changement de matières premières pour concevoir les balles : “Pour Roland-Garros, le cahier des charges de la FFT était très simple : développer une vraie balle de terre battue qui soit vive. En aucune manière, il nous a été demandé d’alourdir les balles. Sur l’US Open, la même balle est utilisée depuis l’année 1978. Elle n’a pas été modifiée depuis, ses caractéristiques techniques et sa composition sont strictement les mêmes, à la seule exception esthétique des logos.”

Voilà pour la composition des balles. En ce qui concerne l’utilisation d’une balle unique pendant toute l’année, on touche là à un sujet sensible. Wilson, Babolat, Dunlop, Slazenger et Penn se partagent les tournois mais surtout un marché gigantesque. Quelles sont les marques qui seraient prêtes à abandonner le tennis pour laisser une seule se farcir tout le gâteau ? Certainement aucune.