WTA Pékin: Elise Mertens éliminée aussi en double

La Belge et l'Australienne ont encore perdu à deux reprises leur mise en jeu au début du second set, parvenant à débreaker une fois. Après avoir manqué trois balles de 3-3, elles ont concédé un nouveau break qui a permis à leurs adversaires de s'envoler vers la victoire.

Chan et Olmos affronteront en quarts de finale soit le duo chinois formé par Guo Hanyu et Jiang Xinyu, soit la paire composée de la Slovaque Tereza Mihalikova et la Chinoise Xu Yifan.

Yanina Wickmayer et sa partenaire américaine Alycia Parks ont été éliminées au premier tour.

En simple, Mertens, 29e mondiale, s'est inclinée au premier tour et Wickmayer (WTA 79) a été battue au dernier tour des qualifications.