Jannik Sinner a battu sa bête noire en finale de l’Open de Chine et se qualifie pour le Masters : “Daniil, tu as fait de moi un meilleur joueur”

Battu lors de leurs six premières confrontations, Jannik Sinner est enfin parvenu à dominer Daniil Medvedev. Ce succès arraché en finale de l’Open de Chine (ATp 500) lui permet de décrocher à 22 ans son neuvième titre en carrière mais aussi de monter à la quatrième place mondiale lors de la prochaine parution du ranking ATP, tout en s’adjugeant une qualification pour le Masters de fin de saison. Dans cette finale à Pékin, l’Italien et le Russe ne sont jamais parvenus à prendre le service adverse. C’est donc dans les deux tie-breaks que le tombeur de Carlos Alcaraz en demi-finale a réalisé la différence en se montrant à chaque fois bien plus consistant : 7-6 (2), 7-6 (2). Lors de son discours d’après match, Jannik Sinner remercia Daniil Medvedev : “Tout d’abord Daniil, merci de m’avoir laissé gagner un match (rires). Nous avons eu des batailles très difficiles. Surtout cette année. Mais surtout, merci d’avoir fait de moi un meilleur joueur. Avec mon équipe, nous nous sommes beaucoup entraînés pour pouvoir te battre. Me retrouver quatrième mondial, ce n’est pas si important. Je dois encore travailler énormément pour m’améliorer et aller chercher des grands titres.”