Sinner – Alcaraz – Medvedev : une histoire de bêtes noires à l’Open de Chine

”C’est certainement l’un de mes plus grands matchs. Chaque match contre Alcaraz est très difficile. Aujourd’hui, j’ai joué un peu mieux dans les moments importants. Je suis très heureux de ma performance. Je pense que j’ai bien suivi le plan de jeu. J’ai surtout essayé de rester agressif, parce que quand il a beaucoup de temps, il joue très bien et très dangereux.”

Du côté de Carlos Alvaraz, ce revers représente un vrai coup d’arrêt alors qu’il avait largement dominé ses précédents adversaires (Hanfmann, Musetti, Ruud) pour sa première dans la capitale chinoise. “Jannik a joué un excellent tennis, il m’a forcé à changer un peu mon jeu. Je n’ai pas pu faire comme d’habitude, j’ai essayé de jouer plus en profondeur, mais je n’ai pas pu. J’ai essayé de jouer une tactique différente, mais je n’ai pas réussi. Dans le deuxième set, je n’étais pas bien mentalement, je me plaignais trop, ce qui vous empêche de jouer à votre meilleur niveau.”

En finale d’un tournoi qui comptait neuf des dix premiers mondiaux sur sa ligne de départ, Jannik Sinner, qui sera cette année au tournoi d’Anvers, affrontera sa bête noire, Daniil Medvedev (six défaites en autant de matchs), pour un troisième titre cette saison après Montpellier et Toronto.

Le Russe s’étant lui débarrassé de Sascha Zverev (6-4, 6-3) dans ce qui représentait déjà leur 17e duel (10 à 7 pour le Moscovite) sur le circuit. Un succès qui donnait le sourire à Medvedev qui s’est qualifié pour sa 25e finale sur dur sur les cinq dernières saisons. C’est sept de plus que son dauphin Novak Djokovic. Le podium étant complété par Alexander Zverev, qui a atteint 13 finales sur cette surface.

”Ce tournoi est très relevé, c’est donc formidable d’être en finale, a déclaré Daniil Medvedev. Je suis vraiment content de mon niveau. Le toit était fermé, les conditions étaient différentes aujourd’hui, beaucoup plus rapides. Zverev et moi sommes tous les deux de gros serveurs, donc cela s’est joué à quelques points et j’ai réussi à mieux servir que lui quand j’avais des balles de break à sauver. Jusqu’à présent, je m’en sors plutôt bien dans les face-à-face avec Jannik, mais nous avons eu des matches différents. Il est encore très jeune et apprend à chaque match. Depuis notre dernière rencontre, il a réussi à remporter son premier Masters 1000. C’est une grande source de confiance.”

Voilà une belle rencontre à suivre ce mercredi (13 h 30).