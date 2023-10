Qui sont ces jeunes Belges qui luttent dans les D2 et D3 du tennis ? “Un beau parcours en juniors montre des aptitudes mais ne donne aucune garantie”

Raphaël Collignon (ATP 307, 21 ans) : “Il a sa place en Challengers”

Raphael Collignon devra rebondir après des semaines sur le flanc à cause d'une blessure ©Laurent Sanson

”Je suis agréablement surpris de son parcours. C’est un gars qui a terminé vers la 25e place mondiale chez les juniors en ne prenant pas spécialement des points sur des tournois de référence. Et, cette année, il est parvenu à participer aux qualifications de Roland-Garros et de Wimbledon, ce qui est vraiment bien. Il m’a agréablement surpris lors de sa transition sur les tournois Challenger. Il possède des bons matchs de référence contre de bons joueurs. Depuis l’été 2022, il a vraiment bien progressé. C’est dommage que, depuis trois mois, il soit ennuyé par un problème au poignet. Ce qui explique son recul au ranking mondial. L’an prochain sera une année importante pour reprendre sa marche en avant et poursuivre son évolution. Il a déjà prouvé qu’il avait sa place dans la D2 (NdlR : les Challengers) du circuit ATP.”

Bertrand Tinck a notamment entraîné Zizou Bergs. ©Cristel Joiris

Voilà un joueur dont le parcours plaît à l’ancien coach de Zizou Bergs : “Raphaël n’a jamais été une référence au niveau des jeunes, on n’a jamais crié au génie. Mais cela ne l’empêche pas de proposer une belle évolution avec, il faut le souligner, un bon encadrement. Steve Darcis est un excellent coach, et travaille bien avec ses joueurs.”

Tibo Colson (ATP 482, 23 ans) : “Il n’a quasiment jamais joué une année complète”

Le Belge Tibo Colson lors de sa victoire dans le 15 000 dollars de Maputo, au Mozambique. ©Bertrand Tinck

C’est avec Zizou Bergs, le joueur belge que notre interlocuteur connaît le mieux pour l’avoir dirigé pendant plusieurs saisons : “Il compte trois titres dans des tournois Futures. Son problème, c’est qu’à cause des blessures, il n’a quasiment jamais pu jouer une année complète. C’est hallucinant. C’est chouette de voir qu’il continue de persévérer malgré ses pépins. Cela commence à aller mieux, il joue des vraies saisons depuis deux ans. Je ne sais pas si ses douleurs au tibia ont disparu complètement. S’il peut reproduire une saison complète en 2024, cela lui donnera une plus grande régularité. Pour moi, c’est aussi un joueur qui peut faire la transition vers les Challengers. Dans ces tournois, les conditions de jeu sont quand même meilleures avec des jeux plus rapides. Ce qui devrait lui plaire.”

L’âge (23 ans) n’étant pas encore un frein : “Il sait, au fond de lui, qu’il peut encore avancer. Au niveau du tennis, il n’est pas limité à une 400e ou 500e place. Et il faut lui tirer notre chapeau car conserver cette envie de percer quand on a déjà 23 ans, ce n’est pas toujours facile. Il sait qu’il y a encore de nombreuses étapes à franchir.”

Buvaysar Gadamauri (ATP 546, 23 ans) : “Il a déjà dormi dans sa voiture”

Buvaysar Gadamauri a trouvé une certaine régularité cette saison. (AFT)

Voilà certainement le joueur le moins connu en Wallonie dans la liste évoquée : “Comme Tibo, c’est un joueur né en 2000 et il mérite le respect. Il n’a quasiment pas été aidé. Il a fait son petit bonhomme de chemin de son côté, sans entrer dans les sphères fédérales et sans avoir des moyens financiers pour s’appuyer sur une grosse structure privée. Pour lui, c’est parfois un peu le monde de la débrouille. Je pense qu’il a déjà dormi dans sa voiture sur certaines compétitions. Je l’ai croisé quelques fois sur les tournois Futures dans le passé. Il stagnait pas mal en restant aux alentours de la 1 000e place mondiale mais depuis l’été 2022, il a trouvé de la régularité dans ses résultats, ce qui explique sa progression. J’ai du grand respect pour ce joueur qui ne fait pas de bruit et ne se plaint jamais. C’est un gars polyvalent avec un beau revers à une main. Je suis curieux de voir ses ambitions futures et voir s’il va parfois tenter sa chance dans des qualifications de Challengers.”

Gilles-Arnaud Bailly (ATP 637, 18 ans) : “Il a bien fait de ne plus jouer chez les juniors”

Numéro un mondial chez les juniors en 2022, Gilles-Arnaud Bailly a pour objectif de disputer les qualifications des Grands Chelems en 2025 : “Il a disputé des tournois de référence chez les juniors et a décroché des résultats de référence avec deux finales en Grand Chelem et un titre de numéro un mondial dans la catégorie. Pour le moment, je trouve que sa transition sur le circuit pro entre la D3 et la D2 est assez rapide. Si on regarde son calendrier, il a bien mélangé ses présences sur les Futures et les Challengers avec des bons matchs face à de bons joueurs. C’est intéressant. Il a bien fait de ne plus jouer chez les juniors cette saison. Je ne possède pas une boule de cristal. Son parcours en juniors montre des aptitudes mais cela ne donne aucune garantie. Au final, il devra faire son propre chemin comme tous les autres. Mais il est vraiment fort et, en plus, c’est un gars intelligent. Au niveau de la science du jeu, il est vraiment bon. On voit cela de moins en moins chez les jeunes dans le tennis moderne.”

Simon Beaupain (ATP 643, 24 ans) : “Pour lui, ce sera plus compliqué”

Simon Beaupain est le plus âgé des joueurs belges qui évoluent entre le top 300 et 1000. ©EDA JR Marot

Avec ses 24 ans, Le Liégeois est le plus âgé de la liste étudiée ici : “De tous les joueurs dont on parle, c’est pour lui que ce sera le plus compliqué. Il a été proche du top 500 en fin de saison dernière mais cette année, il galère à nouveau pour conserver ce classement. Il a reculé au ranking et dans sa position, ce n’est pas facile. S’il ne fait pas rapidement un double saut, cela deviendra difficile, il continuera à végéter. Après, je ne connais pas sa situation financière et comment il gère cette vie sur le troisième circuit où on ne gagne pas sa vie. Ce qui, à un moment, peut peser sur le moral.”

Alexander Blockx (ATP 778, 18 ans) : “Il peut envisager de vivre du tennis”

Alexander Blockx a remporté l'Australian Open juniors.

Vainqueur de l’Australian Open et numéro un mondial cette année chez les juniors, Alexander Blockx doit maintenant façonner sa carrière chez les adultes. “Contrairement à Bailly, il est, lui, resté sur les Futures tout en jouant encore l’Australian Open et Roland-Garros chez les juniors. Il a aussi disputé les qualifications du Masters 1 000 de Miami grâce à une wild-card. C’est un grand espoir comme Gilles-Arnaud, c’est une évidence. Il est en plein développement. Comme pour Bailly, on peut envisager qu’il fasse une vraie carrière. C’est quoi ? Pour vivre du tennis, c’est être dans le top 250. Pour les joueurs, c’est entrer dans les tableaux des Grands Chelems pendant plusieurs saisons. Au niveau du tennis, Alexander devra améliorer son déplacement, mais, d’un autre côté, quand il casse la balle en deux et domine le jeu, c’est compliqué de le faire bouger.”