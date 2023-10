Un retour victorieux pour Alison Van Uytvanck : “Mon corps a bien réagi”

”Je suis évidemment très heureuse de cette victoire dans ce tournoi, a expliqué la Brabançonne, redescendue 362e mondiale. Je trouve néanmoins que la finale ne fut pas mon meilleur match de la semaine. Ce fut peut-être carrément le moins bon. Je pense que la fatigue constitue une explication, de même que le fait que je suis tombée malade. Je me suis toutefois accrochée pour passer outre. Et je suis très contente du niveau que j’ai réussi à afficher lors de cette semaine. Je n’imaginais pas que j’en serais capable. En tout cas, si vite. Le corps a en outre bien réagi à la succession des matchs. Bref, je suis ravie. C’est super positif. Là, je vais prendre un peu de repos. Bien me soigner aussi, pour ne pas tomber plus malade. Mon prochain tournoi sera le W60 de Hambourg, dans une semaine, où j’espère continuer dans cette voie.”

Présente dans le top 100 (76e) lors de l’interruption de sa carrière, Alison Van Uytvanck sait que le chemin est encore long avant de pouvoir revenir à ce niveau. Dans son entourage, on reste d’ailleurs assez calme après ce succès pour son tournoi de reprise.

”Cette semaine s’est merveilleusement bien déroulée, mais il faut garder les pieds sur terre, a analysé pour l’agence Belga son entraîneuse, Ann Devries. Ali aura besoin de temps et il y aura des hauts et des bas. La charge d’entraînement est encore très basse. Nous allons tâcher de l’augmenter progressivement. C’est la raison pour laquelle nous allons continuer à rester sur le circuit ITF lors des deux prochains mois. Ali ne va pas encore utiliser de classement protégé. Elle va essayer de disputer un maximum de tournois, pour tâcher de retrouver le rythme et se réhabituer à la vie sur le circuit, mais sans forcer. L’idée est de pouvoir commencer l’année 2024 par la tournée australienne, mais c’est encore un point d’interrogation. Il faut se décider début novembre, car elle doit demander son classement protégé un mois avant la deadline des inscriptions.”