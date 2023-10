La chronique de Dominique Monami : “Si tu ne sais plus pourquoi tu joues, c’est mort”

En ce qui concerne la pression, ce n’est pas un mauvais élément car elle te stimule. Pour moi, il y a deux formes de pression. Celle qui vient de l’intérieur, c’est-à-dire celle que tu te mets en voulant bien prester. Et celle de l’extérieur, avec les attentes des sponsors, des médias, des réseaux sociaux, du public. C’est facile à dire et pas toujours à faire, mais tous ces paramètres où tu n’as aucune prise dessus, il faut t’en éloigner quand c’est possible. Ne pas lire les articles, rester dans ta bulle, te couper des réseaux sociaux, etc. Il y a des solutions pour s’éloigner de ces paramètres potentiellement stressants. Ce qui est important, aussi, c’est de se mettre des objectifs réalistes pour ne pas augmenter une pression qui peut se transformer en stress. Et puis, il faut savoir pourquoi tu joues au tennis. C’est la notion de sens. Si tu ne sais plus pourquoi tu joues, pourquoi tu fais des sacrifices, c’est mort. Les sportifs de haut niveau restent des êtres humains, ce ne sont pas des extraterrestres.

En ce qui concerne l’utilisation d’un psy ou d’un coach mental, c’est bien de les consulter avant de connaître des problèmes. Ce qui permet de mettre en place un travail, comme on le fait au niveau technique ou physique. C’est une approche globale. Si tu vas voir un psy quand il y a un problème, il ne pourra pas le résoudre en deux minutes en te donnant deux cachets. C’est bien que le sujet ne soit plus tabou.