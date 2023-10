Alexander Blockx sera l’une des attractions de l’European Open : “Il est en droit d’espérer une place dans le top 50 mondial”

Philippe Cassiers, pouvez-vous d’abord évoquer votre parcours dans le monde du tennis ?

”Quand j’étais enfant, je me suis entraîné à la fédération flamande avec à la clé des participations à des tournois internationaux, sans faire des grands résultats. J’ai rapidement choisi le chemin du coaching notamment pour la WTA où j’ai aussi endossé le rôle de sparring-partner. Ce qui m’a permis de découvrir le circuit professionnel. Ensuite, j’ai commencé à entraîner pour la fédération puis j’ai lancé mon académie, la CAS Tennis Academy, qui existe depuis dix-huit ans. On compte maintenant dans notre structure 27 entraîneurs et nous sommes installés dans le club de Forest Hills à Wommelgem.”

Comment avez-vous rencontré Alexander Blockx ?

”Je teste tous les jeunes qui rentrent dans l’académie. Un jour, il y a 14 ans, la famille Blockx est venue avec le grand frère d’Alexander. J’ai frappé quelques balles avec lui puis j’ai vu un petit garçon, il avait trois ans et demi, assis sur le banc près de maman et papa. J’ai demandé à Alexander s’il voulait m’accompagner pour essayer. Il s’est levé directement et est venu avec moi. Il n’était pas impressionné et j’ai directement remarqué son attention pour la balle, plus rien autour ne l’intéressait. Voilà le début de mon histoire avec la famille Blockx. Ce qu’il faut aussi souligner, c’est que les parents m’ont donné carte blanche et qu’une relation de confiance s’est installée au fil des années. Ma maman est d’ailleurs devenue la marraine d’Alexander.”

guillement On a toujours dû canaliser Alexander, il déborde d'énergie.

Est-ce qu’Alexander avait des prédispositions ?

”Quand on lui montrait quelque chose, il voulait directement bien l’imiter. Il est devenu accro au tennis, à la maison il n’arrêtait jamais. Alexander a été envahi par le tennis. Comme ses parents sont d’anciens sportifs de haut niveau (NdlR : papa a fait de l’athlétisme et maman, de la natation), ils ont accepté cela. On voyait qu’il était doué, il voyait bien la balle, bougeait bien les jambes et cherchait des solutions pour mettre la balle au-dessus du filet. Enfin, il comprenait très vite ce qu’on lui demandait. Cette volonté a toujours été présente et on a toujours dû le canaliser. Si on le laissait faire, il s’entraînait six à huit heures par jour. On a souvent dû le calmer. Pendant sa croissance, notamment la saison dernière, il a fallu être prudent pour soulager son corps qui ne pouvait pas accepter de trop grands volumes d’entraînement. Maintenant qu’il mesure 1,94m, on voit qu’il est prêt. ”

C’est quoi la méthode CAS ?

”Prendre du plaisir. Pour moi, il ne faut pas donner une grande quantité d’heures. Mais quand on est sur le terrain, le niveau d’exigence dans le travail doit être très élevé. C’est ce qu’on a fait avec Alexander. Quand il avait dix-douze ans, j’entendais des gens dire qu’il fallait beaucoup le faire jouer sinon il n’allait pas progresser. Je n’étais pas d’accord. Je voulais qu’il garde toujours cette faim et cette envie de jouer.”

Est-ce que, chez les jeunes, Alexander a toujours été bien classé ?

”Oui. Quand il avait sept ans, il était parmi les meilleurs Belges de neuf ans. Sur ses six premiers tournois européens à onze ans, il en gagne cinq. À douze ans, il était numéro 2 européen. On a participé à l’Orange Bowl, souvent considéré comme un championnat du monde, et là il termine troisième. Chez les moins de quatorze ans, il se situait dans le top 5 mondial. À 16 ans, son ranking a chuté car il n’a pas beaucoup joué à cause de petits bobos causés par sa croissance. On s’est moins entraîné et il a moins joué à cette période. Ensuite on connaît son parcours avec sa victoire à l’Australian Open et un statut de numéro 1 mondial chez les juniors.”

guillement C'est Alexander le moteur du projet, il tire toute l'équipe.

Est-ce facile de conserver une relation aussi longue avec un joueur ?

”C’est important de se montrer, pendant tout le parcours, ouvert et honnête. Je dois aussi souligner que c’est Alexander le moteur du projet, c’est lui qui tire toute l’équipe. C’est lui qui veut atteindre certains objectifs. Il est très réaliste. Il est conscient que ce n’est pas l’année prochaine qu’il va rejoindre le top de l’ATP. En travaillant dur comme il est occupé à le faire, il est en droit d’espérer une place dans le top 50 mondial. Mon rôle dans cette histoire, c’est de créer un environnement sain et de lui donner les opportunités qu’il mérite.”

Avez-vous un plan en tête au niveau de son évolution ?

”Je ne pense pas trop au niveau du ranking mais plus au niveau de la progression. Je regarde ce qu’il est important de mettre en place. On a travaillé dernièrement sur son service où certains points devaient être améliorés. Et on a vu lors des derniers tournois des progrès dans ce domaine. Physiquement, il devra aussi réaliser de grands progrès. Pour le moment, Alexander ne sait pas tenir trois heures à un tout haut niveau. On se penchera aussi à l’avenir sur ses déplacements latéraux et sur son revers qui doit devenir plus agressif. Le ranking, il suivra si tout se met bien en place.”

guillement Il ne tient pas encore trois heures à un tout haut niveau.

Son titre à l’Australian Open et sa place de numéro 1 mondial ont-ils changé quelque chose dans la perception de sa carrière ?

”Cela lui a apporté une confirmation qu’il se trouvait sur le bon chemin. Cela lui a fait du bien au niveau de la confiance. C’est une belle fin pour son parcours chez les juniors où il s’est battu pendant trois ans pour performer. Ce titre à Melbourne et ce statut de numéro 1, on ne pourra pas les lui retirer. Ils vont aussi lui offrir pour 2024 huit invitations pour des tableaux principaux dans des tournois Challenger. Ce qui n’est pas négligeable. Et on espère recevoir une invitation pour les qualifications de l’Australian Open. Une faveur offerte aux derniers champions chez les juniors.”

Comment jugez-vous le passage d’Alexander sur le circuit pro ?

”Chez les juniors, il connaissait tout le monde. L’an dernier, quand on a commencé sur le circuit pro, il était un peu perdu. Il a fallu un temps d’adaptation. Cette année, on voit qu’il se sent plus à l’aise et il gagne des matchs dans les Futures. Donc les autres joueurs commencent à le connaître et certains veulent s’entraîner avec lui. Alexander a toujours eu besoin de disputer pas mal de matchs pour bien se sentir et cette année, c’est le cas. L’an dernier, il était rapidement éliminé donc il ne pouvait pas grandir.”

Le passage entre une médiatique finale de Grand Chelem et l’anonymat des tournois Futures n’a pas été trop difficile ?

”Alexander n’attache pas trop d’importance à cela. Il est surtout concentré sur son tennis et son niveau de jeu. Son ambition est de progresser et il comprend que pour y arriver, cela passe par des tournois peut-être moins sexy. Quand on arrive sur le circuit pro, on repart de zéro.”

Quelles sont les qualités d’Alexander que vous voudriez mettre en avant ?

”Le mental. Il est prêt à travailler très dur et à suivre les conseils. Une qualité aussi, c’est sa capacité à bien jouer les points importants. Entre ses 12 et 14 ans, j’ai comptabilisé son pourcentage de points gagnés à 40-40 dans les compétitions où il n’y avait pas d’avantage. Des points décisifs. Il était à plus de 90 %.”

Le tournoi d’Anvers, cela représente quoi pour vous ?

”Nous sommes anversois. Donc évoluer à la maison devant ses fans, c’est spécial pour Alexander. On habite à dix minutes de la salle. Pour nous, c’est le grand événement de l’année dans notre ville. On est content d’avoir reçu une wild-card de la part des organisateurs. Sportivement, c’est aussi une belle expérience de se mesurer face à un ou des bons joueurs.”

guillement Cette concurrence à distance entre Alexander et Gilles-Arnaud est bénéfique.

Quel regard avez-vous sur Gilles-Arnaud Bailly, l’autre grand espoir du tennis belge ?

”C’est positif de voir deux garçons nés la même année travailler pour réussir une carrière au haut niveau. Ils se regardent l’un l’autre. Lors des dernières années, parfois Gilles-Arnaud était au-dessus puis c’était Alexander. Ils ont toujours été proches. En plus ils s’entendent bien et s’envoient des messages quand l’un des deux réalise une belle performance. C’est sympa. Ce vendredi, par exemple, Ils ont tapé la balle ensemble sur le site du tournoi.”

Les deux viennent de structures privées ?

”Oui, un peu comme tous les jeunes qui commencent. En ce qui concerne Alexander, il y a eu un programme mis en place avec la fédération flamande. Je suis resté son entraîneur privé. Mais on a toujours eu un très bon contact avec Tennis Vlaanderen et ses entraîneurs : Tom Devries ou Ruben Bemelmans. On s’entraîne souvent à la fédération et pour le programme des tournois à l’étranger, on travaille ensemble car je ne peux pas me rendre sur toutes les compétitions. On reçoit de l’aide dans notre projet. Dans un petit pays comme la Belgique, il faut collaborer entre le privé et les fédérations.”