European Open: Blockx bat Bailly pour rejoindre Goffin dans le tableau final: "Spécial de jouer contre Bailly dans un match avec un tel enjeu"

Lundi aussi, Gauthier Onclin (ATP 214), 22 ans, a été éliminé au deuxième tour de ces qualifications par le Français de 20 ans, Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226) 6-4, 6-2.

Zizou Bergs (ATP 185), 24 ans, avait pour sa part été sorti au premier tour dimanche par le Français Titouan Droguet (ATP 173/N.8), 22 ans, 7-5, 6-7 (7/9), 6-2.

David Goffin (ATP 105), bénéficiaire d'une invitation, a hérité au premier tour du tableau final du Français Quentin Halys (ATP 87), 26 ans, qu'il affrontera lundi en début de soirée.

En double, au programme de lundi, Michael Geerts et Gauthier Onclin, associés, seront opposés en entrée de tableau final au Kazakh Alexander Bublik et au Russe Alexander Shevchenko.

"J'espère jouer contre Blockx encore de nombreuses fois au niveau ATP", a déclaré Gilles-Arnaud Bailly (ATP-492) après sa défaite 6-4, 7-5 contre Alexander Blockx (ATP-646) lundi dans le duel entre les jeunes Belges pour une place dans le tableau principal de l'European Open.

"Si nous montons tous les deux dans le classement ATP, cela se fera naturellement. Nous nous connaissons très bien, mais nous n'avons pas souvent joué l'un contre l'autre. Peut-être quatre ou cinq fois. Je suis sincèrement heureux pour lui, mais j'aurais préféré être celui qui continue. Je travaillerai dur pour le battre la prochaine fois. J'ai trouvé que je jouais bien aujourd'hui et que je me sentais assez frais. Le fait que j'aie dû jouer un match en trois sets hier n'a pas eu d'importance. Tout s'est joué sur des détails dans chaque set et ils ont tourné en sa faveur".

"Ce n'est pas ma meilleure surface, mais comme c'est en Belgique, c'est un tournoi très important pour moi. C'est donc dommage que j'aie manqué de peu le tableau final".

L'année dernière, grâce à une wildcard, Bailly avait accédé au tableau final, obligeant David Goffin à disputer trois sets. Cette année, il s'est imposé dès le premier tour des qualifications face à l'Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP-131). "Sur le circuit Challenger, je rencontre aussi des joueurs de ce niveau et il m'arrive de gagner, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Dans les semaines à venir, je jouerai d'autres challengers et j'espère grimper au classement ATP. L'objectif est d'atteindre le top 400 à la fin de l'année."

Alexander Blockx: Spécial de jouer contre Bailly dans un match avec un tel enjeu"

"Cela fait super plaisir", a déclaré Alexander Blockx. "Le fait que ça se passe dans ma ville, face à un de mes meilleurs amis sur le circuit rend la chose encore plus spéciale. Nous nous sommes parlés avant le match et nous étions déjà heureux que l'un d'entre nous atteigne le tableau final. On s'est souhaité bonne chance et on s'est dit qu'on allait y arriver. J'aurais certainement souhaité que ce soit lui, mais je suis très heureux d'avoir réussi. Et maintenant, je peux rentrer chez moi. Pas d'hôtel pour moi, j'habite à un petit quart d'heure d'ici", ajoute l'Anversois.

"C'est spécial de jouer contre Bailly dans un match avec un tel enjeu, mais je n'étais pas stressé. Je l'étais moins que pour mon premier match", dit Blockx, qui avait sorti le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 102) au premier tour des qualifications. Cela m'a montré que je pouvais vraiment jouer à ce niveau. Seulement, je dois encore me renforcer physiquement. C'est un point sur lequel nous travaillons dur".

Alexander Blockx n'a pas encore regardé le tableau final. "Je ne me préoccupe pas de savoir qui sera mon adversaire. Ce sont tous de bons joueurs. J'espère que mon match sera programmé mercredi. J'aurai ainsi une journée de récupération supplémentaire. Ca serait aussi super de pouvoir jouer devant les écoliers".