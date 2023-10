Roger Federer s’est confié sur son nouveau quotidien : “Cette nouvelle vie est géniale”

Le Suisse apprécie toujours sa grande notoriété. ©AFP or licensors

”Lorsque je suis venu ici pour la première fois, j’étais encore un adolescent en 2002. J’avais peut-être encore un catogan, j’avais l’air différent, je jouais différemment, mais j’ai eu tellement de fans dès les premiers jours où je suis arrivé. J’ai l’impression d’avoir reçu le soutien le plus incroyable ici et j’ai eu beaucoup de chance. Les fans peuvent vous attendre n’importe où. Au club, à l’hôtel, dans le sous-sol de l’hôtel. Ils sont partout et cela ne les dérange pas d’attendre.”

Pour expliquer cette patience des fans chinois, le Bâlois a donné un exemple : “Les premières fois où je suis venu, je ne sortais pas de l’hôtel avant 16 heures. Mirka, mon épouse, est une fois sortie prendre un café un matin et a dit aux fans : 'Roger ne sera pas là avant 16 heures, alors vous n’avez pas besoin d’attendre.' Ils ont répondu : 'Non, non, non, il n’est là qu’une fois par an, alors nous sommes heureux d’attendre !’ Ils attendaient encore et encore. Le public ici est assez spécial et j’ai une connexion vraiment spéciale avec les fans chinois.”

Entre sa vie de famille où il s’occupe beaucoup plus de ses enfants, ses activités professionnelles avec ses sponsors et sa présence sur divers événements du circuit, Roger Federer n’a pas le temps de s’ennuyer. Mais ce qu’il apprécie surtout dans sa deuxième vie, c’est d’en avoir repris le contrôle comme il l’a expliqué dans un entretien avec le magazine GQ.

Les fans chinois sont venus en masse pour voir Roger Federer.

”Ce que je vis actuellement est génial. Pour être honnête, je suis totalement soulagé de ne plus avoir à m’entraîner et à jouer des matchs tous les jours. Lorsque vous constatez que votre corps ne fonctionne plus aussi bien que vous le souhaiteriez, cela peut être très stressant. J’ai toujours l’impression d’avoir posé la raquette de tennis il y a seulement cinq minutes (rires). Bien sûr, il faut d’abord s’habituer à ce nouveau quotidien, après tout, tout est différent et l’orientation de votre vie professionnelle a changé. Mais j’aime soudain avoir autant de temps pour d’autres grandes choses. Ce qui me manque, ce sont les amis que j’ai toujours vus automatiquement en jouant au tennis, comme mes camarades de classe à l’école. C’était génial. Vous devez désormais organiser activement des rendez-vous avec eux, ce qui est bien sûr un changement. Mais j’apprécie encore plus le temps passé avec ma famille.”

Une liberté qui semble lui faire du bien : “J’adore pouvoir enfin contrôler à nouveau ma vie. Avant, je devais planifier des mois à l’avance ma vie privée parce que mon calendrier était tellement chargé. Désormais, je peux décider beaucoup plus librement de ce que je fais de mon temps, je peux assister à des événements sympas et mettre en œuvre de grands projets avec des partenaires. Cette année, j’ai pu suivre un meeting d’athlétisme pour la première fois. Avant cela, j’allais toujours à des tournois l’été et je n’avais jamais le temps.”

Cette nouvelle vie très active empêche d’ailleurs le vainqueur de 20 titres en Grand Chelem de suivre des rencontres du circuit dans leur intégralité. Un grand changement pour l’ancien joueur qui est une véritable encyclopédie du tennis : “Je suis les résultats presque quotidiennement. J’aime être au courant de ce qui se passe dans le tennis. Il m’arrive d’aller sur YouTube regarder des extraits de quatre ou cinq minutes pour me faire une idée plus précise d’un match. J’ai du mal à suivre les rencontres en entier, tout simplement parce que je manque de temps. Avec les enfants et tout ce qui se passe dans ma vie, c’est difficile de me dire : ‘OK, pour ce match je m’installe devant la télé.’ La finale de Wimbledon entre Alcaraz et Djokovic, je n’ai littéralement vu que deux jeux ce jour-là, parce que nous courions partout avec les enfants et que nous faisions plein de choses.”

Roger Federer multiplie les activités comme ici lors d'un entraînement avec des jeunes à Vancouver organisé par l'un de ses sponsors.

Et parmi les choses que l’ancien numéro un mondial aimerait bien réaliser dans le futur, ce sont des exhibitions. Mais pour cela, le Suisse doit travailler pour rester en forme. Ce qu’il semble faire selon ses dires : “J’essaye d’aller à la salle de sport quatre fois par semaine. À la maison, j’ai installé des machines que j’ai reçues la semaine après la Laver Cup de Londres en 2022 où j’ai officialisé ma retraite. Il a fallu attendre ma fin de carrière pour avoir une salle de sport chez moi, ce qui était un peu bizarre… Alors maintenant je dois l’utiliser. Comme je ne joue plus autant au tennis, je dois faire un peu plus attention à ce que je mange et à rester en forme car j’aimerais encore jouer quelques exhibitions à l’avenir. Je fais tout ce qu’il faut. Du cardio, un peu de musculation. Ensuite, je fais plus d’exercices de base, ce qui est également bon pour le dos. Il faut faire attention. Je pense que lorsque l’on bouge moins, le corps souffre davantage. Il est toujours bon de bouger un peu. Cela me permet de me sentir mieux, c’est certain. Est-ce que je fais ses exercices pour devenir musclé ? Non pas du tout. En ce qui concerne les biceps, Nadal peut les garder (rires), je n’en ai pas vraiment besoin, ce n’est pas mon truc.”

Mais ce qui semble certain, c’est que le tennis continue d’occuper une place importante dans la vie de Roger Federer : “Je suis encore beaucoup sur les courts car deux de mes enfants jouent au tennis. Je veux les soutenir. Pas du tout en tant que coach, mais plutôt en tant que papa qui peut leur donner de très bons conseils. Je suis également représenté dans de nombreux grands événements. Le tennis, c’est ma deuxième maison, ma deuxième famille. Je resterai fidèle à ce sport pour toujours, simplement grâce aux gens formidables que j’y associe. Reste à savoir exactement dans quel rôle.”