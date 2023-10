Superbe entrée en matière de David Goffin à l’European Open d’Anvers : “Mon meilleur match depuis longtemps”

"C'était vite, c’était bien à part un premier jeu de service difficile. Je suis resté calme à 0-3, j'ai trouvé mon rythme en retour et mon service a bien fonctionné. Ce qui a retiré pas mal d’armes à mon adversaire. Ce qui m’a détendu pour le reste des échanges. C’était mon meilleur match des dernières semaines. Il y a longtemps que je n’ai plus été aussi constant sur mon engagement. Depuis que j’ai pris le temps de me préparer, je retrouve la forme. Quand je prends le temps de faire un bon programme, je retrouve de la confiance. Je ne sais pas si on fera comme cela en 2024. On va d’abord voir si je suis dans le tableau principal de l’Australian Open.”

Le fait d’évoluer sur des tournois Challenger ou de devoir attendre une invitation pour un ATP 250 comme Anvers ne dérange pas le Liégeois qui a vogué dans le passé dans le top 10 mondial : “Il faut savoir pourquoi on va dans les Challengers où le niveau est élevé. Si je joue bien, je sais que j’ai ma place dans les ATP. Si je joue mal, je perds dans les deux. C’est une recherche de niveau permanente. Pour l’instant mon niveau moyen est bas et j’essaie de le monter le plus haut possible. Moi, pour le moment il y a trop de montagnes russes.”

Au prochain tour, le Liégeois défiera le vainqueur du match entre Roberto Carballes Baena (ATP 64) et Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226).