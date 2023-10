European Open : Zizou Bergs et Tibo Colson sortis au premier tour, plus de Belges en double

Il n'y a dès lors plus de Belges en double à Anvers. Michael Geerts et Gauthier Onclin, également bénéficiaires d'une wildcard, ont quant à eux été éliminés lundi au premier tour du double, s'inclinant 7-6 (7/4), 4-6 et 12-10 face au Kazakh Alexander Bublik et au Russe Alexander Shevchenko

Zizou Bergs (ATP 185) avait pour sa part été sorti au premier tour des qualifications dimanche par le Français Titouan Droguet (ATP 173/N.8).