Les jeux de Gilles-Arnaud Bailly et Alexander Blockx passé au peigne fin par Ruben Bemelmans : “La tête bien sur les épaules”

Ruben Bemelmans a suivi avec attention le match entre Gilles-Arnaud Bailly et Alexander Blockx.

Le revers : “L’arme de Gilles-Arnaud”

”C’est une qualité énorme dans le jeu de Gilles-Arnaud. Il ne doute jamais quand il utilise cette frappe. Il y va à fond et maîtrise vraiment bien ce coup. À chaque fois il rentre bien dans la balle et tente de construire quelque chose. C’est vraiment une arme. Avec son revers, Alexander parvient à bien neutraliser les frappes adverses, on l’a vu par exemple lors de son premier tour contre Hamad Medjedovic qui tape fort. Mais pour moi la qualité de sa balle, au niveau de la vitesse, n’est pas assez élevée. Il doit aussi trouver une meilleure longueur. C’est un point à travailler. Alexander doit se montrer plus agressif. S’il parvient à gérer cela, il deviendra dangereux de ce côté-là aussi.”

Le revers de Gilles-Arnaud Bailly est très naturel.

Le coup droit : “Un point fort chez Alexander”

”C’est un coup moins naturel chez Gilles-Arnaud. Il est capable de sortir de bonnes balles mais on sent qu’il ne possède pas la même confiance qu’avec son revers. Il a travaillé ce coup et on voit qu’il s’est amélioré. Quand cela va vite, quand tu mets la pression dessus au début des échanges, cela peut encore craquer. Il peut faire quelques fautes ou proposer une moins grande qualité dans sa balle. C’est à travailler. Chez Alexander, quand il est bien mis, il peut casser la balle en deux. Mais il doit être placé correctement. S’il sert bien, sa première frappe de coup droit derrière est une grande force. Sa technique est très propre, on voit bien qu’il ne force pas.”

Le coup droit d'Alexander Blockx peut faire mal.

Le service : “A travailler”

“Pour les deux, un grand point à travailler. Alexander possède une belle taille avec ses 194 centimètres. Ce qui lui permet de trouver des angles plus précis que Gilles-Arnaud. Mais je trouve que la vitesse de sa première balle peut être améliorée pour décrocher plus de points gratuits. Chez Gilles-Arnaud, je ne parlerais pas de puissance mais peut-être de constance. Je trouve que son premier service connaît des hauts et des bas. Il faudrait augmenter le pourcentage de réussite. Pour la puissance, il a plus ou moins la même taille que moi (1,83m) et je devais servir à la même vitesse que lui. ”

Les deux espoirs doivent améliorer leur service.

Le physique : “Gilles-Arnaud est plus loin”

”Gilles-Arnaud me semble déjà plus fini qu’Alexander au niveau de la stature. Tu vois que le premier est déjà bien bâti et sait ce dont il est capable de réaliser avec son corps. Alexander a grandi très vite et il doit encore trouver comment bouger. Voilà une grande différence entre les deux. Gilles-Arnaud est toujours bien bas sur les jambes et travaille bien avec celles-ci. Alexander est encore parfois trop haut, il ne pousse pas bien avec ces dernières dans la balle. Le bas de son corps est maintenant bien mais il peut encore prendre de la masse au niveau du haut. Gilles-Arnaud, c’est déjà un athlète, Alexander pas encore.”

Physiquement, Gilles-Arnaud Bailly est plus loin dans sa formation.

Les déplacements : “Un félin vs les grands compas”

”De par son gabarit, Gilles-Arnaud est plus félin, plus explosif, il est rapide sur ses jambes et lit bien le jeu. Mais Alexander, lui, doit faire deux pas pour aller chercher une balle quand Gilles-Arnaud doit en faire quatre. Attention toutefois, Alexander sait défendre. Chez les juniors, il a appris à remettre de nombreuses balles dans le court et c’était suffisant pour s’imposer. Il sait bouger et contrer. Maintenant il doit trouver la bonne formule pour contrer puis se montrer agressif.”

Avec ses grandes jambes, Alexander Blockx peut couvrir de grandes zones

La mentalité : “Des exemples”

”J’ai participé à la Summer Cup avec eux et au niveau du professionnalisme ils sont au top. Pour leur âge, je les trouve très matures, surtout pendant les matchs. Ils ne sont pas envahis par le stress, ils gèrent le moment. Et en plus, ils ont la tête bien sur les épaules. Ce sont des gars sympas, pas des gros cous.”

Gilles-Arnaud Bailly et Alexander Blockx possèdent une belle personnalité.

Le jeu au filet : “Leur point faible”

“Pour tous les deux, c’est un point faible car ils ne sont pas habitués. Gilles-Arnaud cherche à jouer vers l’avant, mais tu vois qu’il n’a pas l’habitude de suivre une balle agressive au filet. Alexandre, c’est pareil. C’est une arme à travailler pour étoffer son jeu. En ce qui concerne le toucher, je ne sais pas vraiment dire. Parfois, il se complique la vie au filet. Je voudrais qu’ils montrent plus de simplicité avec des frappes compactes, sans fioritures. ”

Les deux espoirs doivent travailler leur jeu au filet.

Leur avenir : “Du potentiel pour le top 100”

”Ce match était particulier pour eux. Ils se connaissent tellement bien. Il n’y a pas de secret. En plus il y avait l’enjeu avec cette place à aller chercher dans le tableau final du tournoi d’Anvers. Ils ont bien géré et Alexander s’est montré un peu meilleur sur quelques points. Ce n’était pas le meilleur match de leur carrière. Ils ont tous les deux le potentiel pour arriver dans le top 100. Top 50 ? C’est difficile à dire car cela dépend de tellement de détails.”