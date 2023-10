Arthur Fils dispute son deuxième tour ce mercredi à l’European Open avec un objectif dans le viseur : “J’espère être tête de série à l’Australian Open”

Lundi, Arthur Fils a déjà remporté une première victoire devant Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem. Sous la forme d’un concours organisé dans l’atelier de Sergio Herman, le jeune joueur a réalisé le meilleur accompagnement autour d’une portion de frites. “Si je pouvais collectionner uniquement des victoires cette semaine, ce serait cool, sourit-il. Plus sérieusement, c’était une chouette activité partagée avec les gars. Mais oui, si je peux enchaîner les victoires, je le ferai.”

Désormais n°3 français, derrière Adrian Mannarino (ATP 24) et Ugo Humbert (ATP 29), Fils vit une excellente saison. Pour preuve, en 2023, il a remporté son premier titre ATP, à Lyon. Le natif de Bondoufle, dans l’Essonne, a également participé à ses premières levées du Grand Chelem, disputé la Coupe Davis et même la Laver Cup au sein de l’équipe européenne. “Je suis très content de mon année, j’ai en effet vécu beaucoup de nouvelles expériences. Je les joue à fond, j’en profite sans pression. J’ai toujours rêvé d’être à ma place.”

guillement Je ne ressens pas la pression

Le 39e mondial, malgré une ascension brutale, est parvenu à garder les pieds sur terre. “Oui, parce que je n’ai pas atteint mes objectifs. Donc je dois continuer à travailler”, résume sobrement le joueur de 19 ans. Ce dernier explique de ne pas être touché par l’énorme attente outre-Quiévrain. Depuis les Monfils, Gasquet et autre Tsonga, la France attend les prochains joueurs qui porteront haut les couleurs du tennis tricolore. Non sans mettre une grosse pression sur les épaules des jeunes générations. “Non, je ne sens pas cette pression. Au contraire, je pense que ce n’est que du bonus. Je prends les choses positivement. Si on me dit que je suis un prodige, je réponds 'Merci' et je continue à m’entraîner, à jouer et à essayer de gagner des matchs.”

Admiratif de ses aînés (Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon), Arthur Fils explique s’inspirer beaucoup d’eux. “J’ai tiré le meilleur de tous ces joueurs, souligne-t-il. S’il y en a un qui m’a plus poussé à prendre la raquette, c’est sans doute Gaël parce que j’avais toujours envie de regarder ses matchs, je savais qu’il allait sortir des points incroyables. Mais après, en grandissant, j’ai commencé à vraiment apprécier tous les autres parce que je comprends mieux la dimension mentale et tactique d’un match de tennis.”

Présent à Anvers depuis jeudi dernier, Arthur Fils a eu le temps de digérer le décalage horaire entre Shanghai (éliminé au 3e tour par l’Américain Tommy Paul) et la Belgique. Sans points à défendre cette semaine, il espère justement grappiller de précieuses unités à Anvers. De quoi lui permettre de se rapprocher d’un statut de tête de série à l’Australian Open, son objectif de fin de saison. “Je vais me donner à fond, il me reste trois mois pour y parvenir. Mais si je n’y arrive pas, ce n’est pas grave.”