European Open : Alexander Blockx éliminé, les espoirs belges reposent sur David Goffin

"Non, je n’étais pas stressé. J’avais déjà joué deux bons matchs sur le Court central en qualifications, a expliqué Alexander Blockx. Au final, c’était une très bonne expérience de pouvoir jouer contre quelqu’un comme Yannick. Je le connais très bien, il est souvent à Anvers et nous nous sommes entraînés plusieurs fois ensemble. J’ai le sentiment qu’il y avait la place pour peut-être un peu plus, pour remporter un set. Mais le fait que ce ne soit pas arrivé est tout à son honneur. Dans la première manche, j’ai perdu mon service et pourtant j’ai trouvé que j’avais bien presté. J’ai aussi bien servi. Mais Yannick a joué un si bon match. Tous les retours sont revenus très en profondeur et je ne m’attendais pas du tout à cela.”

Alexander Blockx quitte sa ville natale sur une note positive malgré la défaite : “Je suis très content de ma performance ces trois derniers jours. J’ai gagné beaucoup de confiance et j’ai montré que je pouvais rivaliser avec les meilleurs. La suite, pour moi, ce sera un certain nombre de tournois à 25 000 dollars et peut-être un Challenger à la fin de l’année. C’était très bien de pouvoir jouer le plus grand tournoi de Belgique et j’espère répéter pareille prestation l’année prochaine.”

En plus de l’élimination d’Alexander Blockx, la paire composée de Zizou Bergs et Tibo Colson a été sortie au premier tour mardi après-midi par l’Allemand Andreas Mies et le Néerlandais Matwe Middelkoop. Tous les espoirs belges reposent donc sur David Goffin.

Au deuxième tour, ce mercredi soir sur le Court central, le Liégeois retrouvera sur son chemin le Français Giovanni Mpetshi Perricard. Un géant de deux mètres que le numéro un belge a qualifié, avec un brin d’humour, de joueur de rugby. La puissance de son service sera l’un de ses atouts et Goffin devra trouver des solutions pour faire bouger son adversaire sur le terrain.