WTA Monastir: Mertens se qualifie en quarts de finale

"Il faisait très chaud aujourd'hui, mais je savais à quoi m'attendre avec le match d'hier", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "C'est une fille qui frappait fort dans la balle, mais n'était pas des plus régulières. J'ai donc essayé d'afficher beaucoup de constance et de la faire courir un maximum et cela a bien fonctionné. J'ai aussi constaté qu'elle souffrait pas mal de la chaleur dans le deuxième set et je savais dès lors que si je gardais un niveau de jeu stable, j'aurais de bonnes chances de gagner."