ATP Tokyo: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale du double

Gillé et Vliegen, qui partagent la 20e place mondiale au classement ATP en double et forment la paire tête de série N.4, se sont inclinés 4-6, 7-5 et 10/5 dans le super tie-break face à la paire formée par le Britannique Jamie Murray (ATP 19 en double) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 18 en double).