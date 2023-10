20 octobre 2003 : le jour où Justine Henin est devenue Justine n°1 mondiale

”J’ai du mal à réaliser ce qui m’arrive, confiait après la rencontre face à Dokic la Rochefortoise, vêtue d’un tee-shirt rose de la WTA flanqué du chiffre 1. C’est assurément un grand jour pour moi, la concrétisation d’un objectif qui me tenait à cœur depuis des années. J’ai toujours travaillé dans l’espoir de devenir la première joueuse dans ma discipline et j’aurai sans doute besoin de quelque temps pour me rendre compte de ce qui vient de se passer. C’est un sentiment qui n’est pas comparable avec un succès en Grand Chelem.”

Justine était entrée dans l’histoire cinq mois plus tôt et avait offert à la Belgique son premier Grand Chelem, à Roland Garros. Avant de récidiver à l’US Open. Deux finales enlevées face à Kim Clijsters.

guillement La place de n˚1 mondial, c’est quelque chose de grand.

“Une victoire dans un des quatre tournois majeurs, c’est magique ! expliquait à Zurich Carlos Rodriguez, un entraîneur aux anges. Mais la place de n˚1 mondial aussi, c’est quelque chose de grand, même si les sentiments que l’on ressent sont moins forts. Je lui ai dit qu’elle devait absolument profiter de ce moment avant de se reconcentrer sur les Masters. C’est aussi à moi qu’il incombe de l’y aider….”

Justine Henin resta n° 1 une semaine, avant de logiquement rendre son bien à Clijsters car Juju ne défendit pas les 311 points de son succès de l’année précédente, à Linz. Elle ne le savait pas encore mais sa victoire au tournoi de Zurich fut son dernier sacre de 2003. Battue en demi-finale du Masters à Los Angeles début novembre, par Amélie Mauresmo (Clijsters vengea sa compatriote en finale), elle revint pourtant des États-Unis sur le trône mondial, qu’elle ne quitta cette fois plus jusqu’en septembre 2004, après que des ennuis de santé la tinrent éloignée des courts. Elle redeviendra n° 1 en 2006 puis en 2007.

À la fin de sa carrière, Justine Henin, 43 titres en simple dont sept levées du Grand Chelem, une médaille d’or olympique (2004) et deux Masters remportés, ajoutera à son fabuleux palmarès 117 semaines en tête du classement mondial. Elle reste la huitième joueuse dans le classement des semaines passées à la tête du classement WTA, qui fut créé en 1975. Loin de la recordwoman Steffi Graf, son idole, et ses 377 “weeks”. Chez les hommes, seul Novak Djokovic a fait mieux que l’Allemande : le Serbe passe sa 395e semaine dans la peau d’un n°1…

Top 10 des semaines passées à la tête du classement WTA

