Cofondateur de la société qui gère l’European Open, Sébastien Grosjean, évoque le circuit actuel : “Carlos Alcaraz fait du bien au tennis”

Quand, comment et pourquoi est né le projet Tennium ? Quel lien aviez-vous avec Kristoff Puelinckx ?

”J’ai passé deux ans en Espagne à Barcelone et j’ai rencontré Kristoff là-bas grâce à nos enfants qui avaient le même âge. On a commencé à échanger, à discuter. Moi j’avais arrêté ma carrière et lui travaillait dans un autre business. Il voulait changer et s’investir dans le monde du tennis. Au départ on se posait la question de savoir si on achetait une académie, si on rachetait un tournoi ou si on montait une société de management. Au final on a lancé Tennium en 2015 et le premier tournoi que nous avons racheté, c’est celui d’Anvers. On a relancé le tournoi en 2016.”

À lire aussi

Quel regard portez-vous sur l’évolution de votre société ?

”On a réussi à bien développer la branche des événements. Nous sommes propriétaires de deux tournois et nous gérons d’autres événements sur le circuit masculin avec des tournois de la catégorie ATP 500. Nous avons aussi quelques tournois WTA 125 en Espagne ou en Amérique du Sud. Nous travaillons aussi au niveau de la structure de management avec quelques jeunes joueurs et des plus expérimentés dans notre portfolio. Ce sont toutes des activités qui se sont bien développées au fil des années. La société a grandi. C’est une belle boîte.”

Le premier tournoi racheté par Sébastien Grosjean et Kristoff Puelinckx aura été celui d'Anvers avec une première édition en 2016. ©BELGA

”Une attache sentimentale avec Anvers”

Que pensez-vous du tournoi d’Anvers ?

”C’est un tournoi important pour nous. Comme c’est le premier qu’on a eu, il y a une attache sentimentale. Kristoff est attaché à cet événement qui se déroule dans son pays. Ce tournoi a eu du mal à se lancer sur les premières éditions mais maintenant il marche très bien avec en plus de très beaux vainqueurs. Je me souviens d’une finale entre Andy Murray et Stan Wawrinka qui a été exceptionnelle. Pour ma part, je suis aussi satisfait car des joueurs français (NdlR : Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert) ont remporté l’épreuve. Ce tournoi est bien intégré dans le paysage sportif belge. Les fans de tennis savent qu’à la mi-octobre il y a l’European Open et ils sont présents sur l’événement.”

"En 2024, la concurrence avec le tournoi de Tokyo n'existera plus"

Malgré la présence de Stefanos Tsitsipas, la constitution du plateau a été plus compliquée cette année à cause de la reprise de la tournée asiatique ?

”Il y a eu des choses qui se sont passées cette année mais ce sera différent en 2024. Le tournoi ATP 500 de Tokyo est passé après le Masters 1 000 de Shanghai alors que d’habitude il est avant et se déroule en même temps que le tournoi de Pékin (ATP 500). Ici il était en même temps qu’Anvers donc cela a allongé la tournée asiatique et cela a compliqué notre travail (NdlR : dans le calendrier 2024 de l’ATP, Anvers se jouera du 14 au 20 octobre avec comme seul concurrent l’ATP 250 d’Astana). On a connu des retraits qui ont affaibli le tableau mais cela reste quand même relevé au niveau tennistique. On a perdu trois-quatre bons joueurs, c’est vrai, malheureusement.”

Comment voyez-vous l’évolution du circuit ?

”Le calendrier a connu des modifications. Avant, seuls les Masters 1 000 de Miami et d’Indian Wells se disputaient sur douze jours. Maintenant il y a Madrid, Rome et Shanghai. Et, en 2025, il y aura encore deux autres tournois qui passeront sur douze jours. Les joueurs qui participent à ces compétitions plus longues devront être prudents vis-à-vis de leur organisme. Il faudra être intelligent au niveau de la programmation.”

”Novak Djokovic va encore jouer quelques années”

Sportivement, est-ce que le circuit ATP connaît actuellement une période de transition ?

”Cela fait déjà quelques années que les meilleurs géraient leur programmation et leurs tournois avec parcimonie. Roger Federer et Rafael Nadal, qui je l’espère reviendra à son meilleur niveau en 2024, choisissaient déjà leurs événements. Leurs objectifs étaient déjà les Grands Chelems. Novak Djokovic continue à le faire et, en plus, pour les raisons que nous connaissons, il n’a pas pu aller jouer aux États-Unis ces dernières années. Le Serbe va encore jouer quelques années et c’est positif pour le tennis. On a Carlos Alcaraz qui fait du bien au tennis mondial par rapport à son jeu, sa personnalité et le fait d’avoir déjà remporté des tournois du Grand Chelem. Et on retrouve aussi des jeunes joueurs intéressants comme Jannik Sinner, Holger Rune ou Arthur Fils. Je ne suis pas inquiet pour l’avenir du tennis car une très belle génération arrive avec des joueurs qui possèdent de la personnalité. Évidemment, on ne pourra plus se comparer par rapport à une période où trois joueurs ont décroché au moins vingt titres en Grand Chelem. C’était exceptionnel.”

"Avec le calendrier surchargé, ce sera difficile de revenir à l'ancienne Coupe Davis."

Tennium va organiser le Final 8 de la Coupe Davis à Malaga, vous êtes capitaine de l’équipe française et vous avez remporté l’épreuve comme joueur en 2001, quel regard portez-vous sur cette compétition qui se cherche ?

”Pour de nombreuses nations, cette compétition devenait difficile à organiser depuis de nombreuses années. Avec le calendrier actuel, c’est difficile de revenir sur la formule d’antan. Il n’y a plus de place dans l’agenda pour placer quatre rencontres sur une saison. Il faudrait trouver une solution pour avoir un peu plus de rencontres à domicile ou à l’extérieur avec un Final 4 ou un Final 8 en fin d’année. Il faut trouver une formule hybride. C’est malheureux la disparition de l’ancienne formule, mais je pense que les joueurs commencent à s’habituer à la nouvelle. On a vu pas mal de joueurs du top jouer la Coupe Davis. Après, je comprends qu’ils ne puissent pas toujours la disputer car, je me répète, le calendrier est vraiment surchargé. Je pense que la fierté de jouer pour son pays est encore présente. Et cela devrait se confirmer la saison prochaine avec les Jeux olympiques.”

La phase finale de cette année qui se déroulera en Espagne, sans l’Espagne, cela ne vous inquiète pas comme organisateur de l’événement ?

”Ce sera comme la saison dernière. C’est vrai que cela va être difficile, mais cela reste une compétition où il y aura du monde avec des supporters des autres nations qui réaliseront le déplacement. On va organiser cela le mieux possible pour les fans, les partenaires et les joueurs. Cela doit rester un événement de qualité.”

”Les joueurs du top possèdent des staffs dignes d’une équipe de foot”

Vous avez arrêté de jouer en 2010. Le tennis a-t-il changé en treize ans ?

”On est rentré dans une ère où le professionnalisme est bien plus présent. Il y a de plus en plus de personnes autour des meilleurs joueurs. Avant, on pouvait se partager un coach, un kiné ou un préparateur physique. Maintenant, il y a pratiquement le staff d’une équipe de football autour de certains joueurs.”

Sébastien Grosjean, ici face à Agassi, a été quatrième mondial lors de sa carrière de joueur. ©AFP

Pour parler un peu du tennis français, est-ce que Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet et Gaël Monfils ont été jugés à leur juste valeur ?

”On n’a pas toujours apprécié comme il le fallait leurs carrières et leurs résultats pendant vingt ans. Des joueurs exceptionnels comme Federer, Nadal et Djokovic ont empêché cette belle génération française d’aller chercher un Grand Chelem. Il y a eu des grands résultats dans leur chef mais pas le Saint-Graal. Cela ne remet pas en cause leur belle carrière.”

La France espère maintenant beaucoup avec les jeunes (19 ans) Arthur Fils et Luca Van Assche. La pression n’est pas déjà trop forte sur leurs épaules ?

”Je ne pense pas. Ils ont bien réalisé la transition entre les juniors et le circuit pro. Arthur a déjà remporté un titre à Lyon et Luca a réalisé des beaux parcours.”

”Chez David Goffin, j’apprécie l’homme et le joueur”

Un petit mot par rapport à David Goffin, un joueur que vous appréciez ?

”Il a connu des blessures et c’est difficile de revenir dans ces conditions à son meilleur niveau. C’est un superbe joueur qui comprend le jeu, qui anticipe, qui possède un timing merveilleux. J’adore le regarder jouer et j’apprécie l’homme. Comme moi, ce n’est pas le joueur le plus grand du circuit. Il a appris à développer d’autres qualités que la seule puissance d’un service, par exemple. On a envie qu’il revienne à un meilleur classement. Se retrouver en dehors du top 100, ce n’est pas son niveau.”

"Avec Bailly et Blockx, la Belgique possède deux beaux espoirs"

Connaissez-vous les deux espoirs belges, Gilles-Arnaud Bailly et Alexander Blockx ?

”Oui. Ils ont bien performé chez les juniors avec des beaux résultats dans les tournois du Grand Chelem. Je les avais vus quand ils étaient venus, comme sparring-partners, avec l’équipe belge en Coupe Davis à Hambourg. C’est bien pour la Belgique. En plus ils sont nés la même année, ce qui va créer une bonne émulation. Ils sont dans une période de transition et j’espère pour eux qu’elle va bien se passer.”

Quel conseil auriez-vous envie de donner à tous les jeunes qui rêvent de réussir dans le monde du tennis ?

”Il faut aimer le tennis, toujours donner son maximum, apprendre toujours et posséder continuellement cette envie de progresser en mettant de la qualité dans son travail. Il faut être passionné. Et ne pas se comparer à Carlos Alcaraz qui est une exception. Chacun doit évoluer à son rythme. Certains entreront dans le top 100 à 20 ans et d’autres à 24 ans.”