En demi-finale, le Grec affrontera le vainqueur du dernier quart de finale entre le Français Arthur Fils, 38e mondial et tête de série N.4, et le Péruvien Juan Pablo Varillas, 69e mondial et tête de série N.8.

L'autre demi-finale mettra aux prises le Kazakh Alexander Bulbik, 36e mondial et tête de série N.3, qui a battu en trois sets 6-4, 4-6, 6-2 le qualifié français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226), tombeur de David Goffin au 2e tour, et le qualifié allemand Maximilian Marterer (ATP 127), vainqueur en deux sets 6-3, 6-2 du Français Hugo Gaston (ATP 96).