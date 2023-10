"Au niveau de l’intensité, c’était un bien meilleur match qu’hier (NdlR : lisez jeudi). J’ai répondu présent malgré mon adversaire qui a tout fait pour rester dans la partie. Je suis parvenu à le maintenir à distance et je ne lui ai pas laissé obtenir ce petit plus qui aurait pu lui permettre de combler l’écart», analysait le septième joueur mondial dans la foulée de sa victoire.

Ce samedi, en plus de sa demi-finale face au Français Arthur Fils (vers 17 h 30), Tsitsipas va jouer la demi-finale du double avec son frère Petros. Il pourrait donc disputer quatre rencontres sur le week-end s'il atteint les finales des deux catégories.

Préfèrerait-il un nouveau trophée en individuel ou un tout premier titre avec Petros ? "En ce moment, je me concentre juste sur ces deux matchs sans me préoccuper de la suite, souligne le natif d’Athènes. Ce seront deux rencontres difficiles et je dois les prendre un par un. Je connais bien Arthur, on s’est entraîné plusieurs fois ensemble et il pousse très fort. Je m’attends donc à un bon match."

La dernière fois que Stefanos Tsitsipas avait décroché deux victoires en simple d’affilée, il s’était offert le titre. C’était en août dernier, déjà, à Los Cabos. De quoi lui ouvrir les portes d’un nouveau succès, à Anvers cette fois ?

"C'est bien de se remettre sur la bonne voie en termes de victoires, indique le droitier. Mais personne ne sait ce qu'il va arriver. Je me considère comme quelqu'un qui peut jouer à un bon niveau. Mais vous savez, on ne peut jamais être trop confiant, on ne peut jamais être trop sûr de ce qui va se passer. Je dois simplement me concentrer sur le processus et sur chaque point qui se présente à moi, sur ce que je peux faire pour dépasser mon adversaire et trouver des solutions pour parvenir à m'imposer."