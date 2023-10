Mertens, 36e mondiale et tête de série N.2, a pris le meilleur sur la Française Clara Burel, 74e mondiale et tête de série N.8, avec une victoire en deux sets 6-2, 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.

La N.1 belge va disputer sa première finale depuis celle remportée à Monastir il y a un an, la 12e au total sur le circuit. Elle affrontera l'Italienne Jasmine Paolini pour tenter de remporter le 8e titre de sa carrière.

Paolini, 30e mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en trois sets 6-2, 4-6, 6-2 contre l'Ukrainienne Lesia Tsurneko, 34e mondiale et tête de série N.4, dans la première demi-finale. L'Italienne, 27 ans, va disputer sa troisième finale sur le circuit. Elle avait remporté le tournoi de Portoroz en 2021 et perdu en finale à Cluj-Napoca en 2022.

La Limbourgeoise, 27 ans, fait l'impasse sur le duel en barrage pour le groupe mondial de la Billie Jean King Cup qui opposera la Belgique à la Hongrie les 11 et 12 novembre à Charleroi.

Associée à l'Australienne Storm Hunter, Elise Mertens est qualifiée pour le Masters en double du 29 octobre au 5 novembre à Cancun au Mexique.