Les organisateurs de l’European Open tirent le bilan : plus de 30 000 spectateurs sur la semaine, un record d’affluence

L’événement, installé depuis 2016, est devenu un incontournable pour beaucoup. “On remarque que 75 à 80 % des gens sont déjà venus au tournoi auparavant. Le public est donc majoritairement fidèle. Cette année-ci, on a vu les ventes décoller plus tôt. Sans doute parce que beaucoup de fans n’ont pas pu obtenir de tickets pour le week-end final lors des deux dernières années. Aussi, les spectateurs savent désormais qu’il y aura toujours de bons joueurs. Ils ignorent si ce sera Tsitsipas, Dimitrov ou un autre mais ils savent que le plateau sera de qualité donc ils n’hésitent pas à acheter leurs places.”

Pour le fondateur et directeur général de Tennium, “c’est important de voir l’attrait du public pour l’European Open. Sans cet intérêt, cela ne servirait à rien de continuer. Aujourd’hui, le tennis est ancré à Anvers. Professionnaliser le tournoi, répondre aux demandes des joueurs, assurer les dotations, etc. nous donne une pression énorme. Et il y a encore du travail. Mais tout le monde est satisfait. Les représentants de la Ville et de la Région flamande veulent que le tennis reste à Anvers.”

Faire venir plus d’entreprises

“Le public de manière générale est fantastique, l’ambiance est exceptionnelle. Je pense que Dick a réussi à mettre l’accent sur l’hospitalité et c’est vraiment très bien. Mais je voudrais qu’on travaille sur les entreprises, qu’elles soient plus nombreuses à venir. Des événements de ce type, il y en a très peu en Belgique et je pense qu’il y a encore beaucoup de potentiel à ce niveau-là.”

“Les sociétés viennent petit à petit. Le dimanche des qualifications, par exemple, l’une d’entre elles a profité d’un dîner avec une centaine de personnes. Mais c’est vrai que l’on peut encore grandir sur cet aspect-là”, poursuit Dick Norman, le directeur du tournoi, qui s’est dit très heureux de la qualité des matchs tout au long de la semaine.

L’édition 2024 de l’European Open se tiendra du 14 au 20 octobre. Sans la concurrence de l’ATP 500 de Tokyo. “Oui, c’était un peu spécial cette année, commente Kristoff Puelinckx. Mais l’an prochain, le tournoi de Tokyo va retrouver sa place et il n’y aura que deux autres ATP 250 durant notre semaine (NdlR : celui de Moscou est en suspens). C’est une bonne chose.”

Des circonstances qui pourraient garantir un nouveau record d’affluence.