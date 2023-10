Rafael Nadal évoque son retour à la compétition : “Je voyage en territoire inconnu”

”Je suis sur la bonne voie, mais je voyage en territoire inconnu. Cette blessure, je ne la connais pas et donc je ne sais pas comment mon corps va réagir. Malgré tout, je suis toujours excité. J’aimerais savoir quand vais-je revenir, mais cela ne fonctionne pas comme cela. Je ne ressens pas trop la pression du monde extérieur. La pression, celle qui me touche, c’est la pression que je me mets. J’ai toujours été une personne très exigeante avec moi-même.”

De retour sur les courts depuis quelques jours, le joueur de 37 ans n’évolue pas encore en pleine liberté. Des gênes sont toujours présentes : “C’est logique. J’ai subi une opération à la hanche très invasive et très compliquée. Les gênes font partie de l’équation et elles sont plus tolérables maintenant qu’il y a une semaine. C’est positif.”

"Une retraite en 2024? Je ne sais pas."

Il y a quelques jours, une annonce du directeur de l’Australian Open, Craig Tiley, a fait beaucoup de bruit puisqu’il déclarait de Rafael Nadal serait présent sur le premier Grand Chelem de la saison : “C’était un peu audacieux comme discours, rectifia l’ancien numéro un mondial. Je possède une très bonne relation avec lui et je comprends son enthousiasme. Mais de là à dire que je vais être à l’Australian Open, cela me paraît très compliqué à dire aujourd’hui. Actuellement, je ne peux rien programmer. Je dois simplement travailler jour après jour avec enthousiasme et avec la bonne mentalité pour essayer de récupérer. Si je fixe des dates et que je ne les respecte pas, j’ajoute des déceptions dont je n’ai pas besoin, car j’ai déjà connu des déceptions au niveau sportif et physique ces derniers temps. Je le répète, je vais mieux maintenant qu’il y a un mois et j’espère que dans un mois et demi je pourrai dire quelque chose.”

Dans de telles conditions, il est aussi difficile pour Rafael Nadal de parler de sa retraite : “Je ne sais pas si je vais arrêter en 2024, c’est la réalité. Pour pouvoir prendre une décision de ce calibre, il faut savoir où on en est. Je suis en pleine période de convalescence et je ne sais pas comment je me sentirai dans trois mois. Je suppose que cela pourrait être ma dernière année.”

Avec pourquoi pas une participation aux Jeux olympiques de Paris en double avec Carlos Alcaraz. Un scénario qui fait saliver tous les fans espagnols de tennis. “Si je vais bien et qu’il le souhaite, j’en serais ravi”, répondit le gaucher quand le sujet fut évoqué.