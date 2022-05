Après avoir traîné sa grande carcasse et son bouc, de plus en plus blanchâtre, aux quatre coins de la planète tennis dans des dizaines et des dizaines de tournois pendant presque 35 ans, c’est le cœur léger que Daniel Meyers, 68 ans depuis la semaine dernière, a pris la direction de Roland-Garros pour ce qui sera son dernier tournoi officiel comme entraîneur pro. S’il continuera bien d’œuvrer au sein de sa Fondation Hope and Spirit, le Brabançon a décidé de tourner une page importante de sa vie et de consacrer plus de temps à sa famille. Ce qui fera le bonheur de sa femme et de ses deux filles.

En attendant, c’est aux côtés de Mirza Basic (ATP 219), le joueur bosnien qui est devenu au fil des années un ami, que Daniel Meyers va entamer dans les qualifications du Grand Chelem français, presque 35 ans après ses débuts à la Porte d’Auteuil comme coach d’Eduardo Masso, sa dernière pige. Le moment idéal pour ouvrir la boîte aux souvenirs, sans jouer au vieux con, et évoquer l’évolution du monde du tennis depuis plus de trois décennies.