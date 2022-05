Né en 2003, il est devenu le plus jeune vainqueur du Masters Madrid, à 19 ans à peine. Il a éliminé successivement Nadal (ATP 4), Novak Djokovic (ATP 1) et Alexander Zverev (ATP 3) en quart, demie et finale.

Il a affronté Nadal, Djokovic et Zverev sur une jambe

Carlos Alcaraz n’a jamais réellement été en danger dimanche lors de sa victoire en finale contre Zverev (6-3, 6-1). C’est plus tôt dans le tournoi qu’il a rencontré des soucis. En quart de finale contre son idole Nadal, Alcaraz s’écroule sur la terre battue de Madrid après un peu plus d’une heure de jeu et ce n’est que lors des ralentis qu’on aperçoit sa cheville se tordre. Malgré la douleur, il finit le match et enchaîne les suivants avec une cheville douloureuse, qui l’a même contraint à jouer sous infiltration lors de la finale contre l’Allemand. Une méthode faisant d’ailleurs débat au vu de son jeune âge.

Il a déjà remporté 4 titres en 2022

Alcaraz est impressionnant avec 28 victoires et seulement 3 défaites cette année, il domine le circuit masculin juste devant Stéfanos Tsitsipás (27 victoires). Ce week-end, il remporté son 4e titre en 2022, après ses victoires sur terre battue à Rio en février, à Barcelone le mois dernier et son succès au Masters 1000 de Miami (dur) en mars. Des performances qui lui ont d’ailleurs valu une très belle 6e place à l’ATP alors qu’il n’était que 120e il y a seulement 1 an.

Il a été complimenté par Zverev

Voici les mots forts prononcés par Alexander Zverev dimanche soir dans la foulée de sa défaite contre Alcaraz. La phrase amenant un grand sourire sur le visage du gamin de 19 ans peut paraître folle mais comment ne pas y croire quand on voit la semaine qu’il vient de réaliser. Une chose est sûre, tous les yeux seront braqués sur ses performances à Roland-Garros, où il fera partie des grands favoris !

Il a un lien étroit avec Rafael Nadal

Beaucoup de choses lient les deux hommes. Premièrement leur nationalité: Alcaraz est plus que jamais vu comme le successeur de Nadal en Espagne. Ensuite, leur précocité est très similaire, Alcaraz est devenu le plus jeune vainqueur d’un match sur le circuit à seulement 15 ans, depuis un certain… Rafael Nadal en 2002. Enfin, les deux joueurs partagent le même loisir: ils sont passionnés de football. Ce sont d’ailleurs deux grands fans du Real Madrid.

Il est superstitieux

Alcaraz a fait part de ses manies lors d’une compétition : "Quand j’arrive à un tournoi, j’essaie toujours de me doucher dans la même douche et de laisser mon sac au même endroit dans le vestiaire.” Il a aussi un repas type avant chaque match : “La vieille, je mange du riz et du poisson et avant le match, je mange une pâtisserie à la crème de cacao avec des dattes et de l’huile d’olive pour avoir de l’énergie”, conclut-il. Des habitudes faisant une fois de plus penser au joueur le plus superstitieux du circuit : Rafael Nadal.