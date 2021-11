Ne jamais renoncer. Voilà bien une phrase qui définit bien Maryna Zanevska qui, à 28 ans, est entrée pour la première fois, cette semaine, dans le top 100 (82e), devenant la 4e Belge la mieux classée derrière Mertens, Van Uytvanck et Minnen. Avec sa gentillesse habituelle et un grand sourire, la native d’Odessa a sorti son plus beau français pour expliquer ce nouveau cap dans une carrière mouvementée.