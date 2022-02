Entre la retraite annoncée de Juan Martin del Potro (33 ans) et la longue absence de Roger Federer (40 ans), les dernières nouvelles concernant des stars du circuit masculin n’étaient pas très bonnes ces derniers temps. Dans cette grisaille hivernale est apparue une nouvelle réjouissante ce vendredi : Stan Wawrinka (36 ans) voit enfin le bout du tunnel. Quelques jours après avoir publié une vidéo de lui sur un court de tennis à l’entraînement, le Vaudois a déclaré que son retour à la compétition se précisait. Producteur associé de Maison de retraite où on retrouve son ami Kev Adams, le Suisse a assuré lors de la promotion du film qu’il serait en état de jouer pour Roland-Garros (22 mai au 5 juin) dans un peu plus de trois mois.

