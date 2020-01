Jusqu’où peut aller Greet Minnen ? À la vue de son parcours et du jeu déployé à Melbourne, on peut en effet se poser la question. Mercredi, la Campinoise de 22 ans, issue des qualifications, s’est peut-être inclinée (6-3, 6-4) au deuxième tour mais il n’y avait pas une grande différence entre elle et Elena Rybakina, 26e mondiale.

Désormais 101e au classement, à environ 300 points du top 60, Minnen va devoir surfer sur ce bon début de saison pour capitaliser. Elle a pu voir à Melbourne que son jeu pouvait lui rapporter gros, peut-être bien plus que ce qu’elle imaginait.

(...)