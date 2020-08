Un sentiment d'inquiétude s'est rajouté au climat anxiogène avec le cas positif de Benoît Paire au Covid-19. Lundi, Stacey Allaster s'est montré clair sur Tennis Channel : aucune des personnes ayant été en contact avec lui ne sera sanctionnée.

"Tous les protocoles de sécurité et sanitaires ont été approuvés par l'État (de New York) et suivi par les équipes médicales de l'US Open , a précisé Stacey Allaster. Malgré toutes nos précautions, nous avions anticipé qu'il pourrait y avoir des contrôles positifs et le ''contact tracing'' a été effectué. Des décisions ont été prises et nous conservons tous les joueurs dans la compétition, sur la base de la science médicale et de tous les faits corroborés", a expliqué la directrice du tournoi.

Richard Gasquet, Grégoire Barrere, Édouard Roger-Vasselin et Adrian Mannarino pourront donc disputer leur premier tour.

Par ailleurs, Stacey Allaster s'est montré optimiste sur la tenue du tournoi : "Tout le monde fait un boulot formidable dans la bulle et la communauté fait preuve de responsabilité."