Dans le sport de haut niveau et par le symbole que peuvent représenter les stars pour le grand public, la pression est inhérente. Elle l’est encore davantage lorsqu’elle concerne les athlètes censés être la référence de la discipline. Derrière chaque sportif, au-delà des nombreuses séances d’entraînement et les efforts consentis pour réussir, l’être humain est souvent oublié. Chacun a ses failles, ses moments de doute, de remise en question et peut se montrer capricieux.