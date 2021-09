Zizou Bergs a été catapulté chef de file de la délégation belge lors d’un week-end crucial pour l’avenir à court terme du tennis belge. Ce déplacement en Coupe Davis au Paraguay contre la Bolivie n’a rien de sexy quand on regarde les affiches.

Pourtant, ce week-end historique marquera les premiers coups de raquette pour Zizou Bergs qui est appelé à diriger le tennis noir-jaune-rouge lorsque David Goffin aura pris une retraite méritée.

À 22 ans, Zizou Bergs vient de franchir un cap majeur. En janvier, il jouait encore des ITF 15 000. Encore 436e mondial en début d’année, il a prouvé qu’il avait la carrure pour remporter des Challengers (Saint-Pétersbourg et Lille en mars et Almaty en juin). Il a bondi dans le top 200 mondial avec comme prochain objectif de s’inviter dans les levées du Grand Chelem et du fameux top 100. Une progression fulgurante.