Une grande partie de l’année 2021 pourrie par un genou douloureux, une blessure à la cheville après une glissade sur l’herbe de Halle, des tensions dans le dos l’empêchant d’évoluer à 100 % au dernier tournoi de Rome et enfin des gênes au psoas et à la hanche ce samedi lors de son 3e tour à Roland, face au Polonais Hubert Hurkacz. À 31 ans, David Goffin n’est-il pas en train de payer les nombreux efforts consentis depuis des années pour évoluer au plus haut niveau ?