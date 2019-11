Petit moment de tension en conférence de presse.

Rafael Nadal n'a pas réussi ses débuts au Masters ce lundi. Face à Alexander Zverev, l'Espagnol s'est incliné sur le score de 6-2, 6-4.

Après la rencontre, le joueur de 33 ans est passé par l'habituelle conférence de presse durant laquelle il s'est emporté après une question d'un journaliste.

Celui-ci lui a demandé en anglais si son mariage avec Xisca Perello, qui a eu lieu fin octobre, avait perturbé la préparation de sa fin de saison.

"Honnêtement, vous me demandez cela ?", a commencé Nadal. "C'est une question sérieuse ou c'est une blague ? Ta question me surprend sachant que je suis avec la même fille depuis 15 ans et que j'ai une vie normale. Peu importe si tu mets une bague autour du doigt ou pas."

Le tennisman a alors renversé le jeu en posant une question au journaliste présent dans la salle : "Depuis combien de temps es-tu avec ta femme ?" "Trente ans cette année mais je la connaissais depuis cinq ans lors de nos noces", répond le journaliste qui ne s'attendait sûrement pas à un échange de la sorte avec le champion espagnol.

"Nous passons aux questions en espagnol car cela ne ressemble à rien".

Rafael Nadal affronte ce mercredi Daniil Medvedev pour sa deuxième rencontre dans ce Masters.