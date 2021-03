"Notre volonté est de pouvoir, modulo les décisions du gouvernement et avec l'application extrêmement ambitieuse et rigoureuse d'un protocole sanitaire très bien ficelé, organiser le tournoi de Roland-Garros aux dates prévues, du 17 mai au 6 juin (qualifications incluses), avec la jauge la plus élevée possible sous réserve de ce qui nous sera permis par les autorités", a expliqué Mme Oudéa-Castéra qui a été nommée vendredi matin.

L'an dernier, sous la menace de la pandémie de Covid-19, la FFT organisatrice du Majeur sur terre battue avait décidé sans concertation de le déplacer à l'automne. Critiquée, la décision avait cependant permis la tenue du tournoi avec une jauge de public minimaliste de 1000 spectateurs quotidiens sur l'ensemble des courts.

"On va essayer de pousser les feux au maximum, même s'il y a une part d'incertitude", a assuré Mme Oudéa-Castéra en référence aux mesures sanitaires qui seront alors en vigueur en France.

"Nous travaillons sur différents scénarios. Aucune idée n'est tabou, nous voulons arriver au meilleur compromis entre le sportif et le sanitaire", a-t-elle ajouté.

Côté public, l'objectif est de "maximiser la jauge au regard de ce que la circulation du virus et l'avancée de la vaccination nous permettront de faire", a-t-elle insisté.

L'édition 2021 sera la première à intégrer des matchs en session nocturne, comme c'est déjà le cas à l'Open d'Australie et à l'US Open.

"C'est une chance par rapport à la capacité qu'on aura de segmenter le public, mais ça créera aussi des enjeux liés à la bonne gestion de nos double flux en fin de journée", a souligné la directrice générale de la FFT.

Sûre de son fait quant à la tenue du tournoi avec du public, la Fédération va lancer "ces jours-ci une première tranche de la commercialisation de la billetterie avec des places pour une certaine catégorie de nos personnels de la Fédération et pour les Ligues", a annoncé Mme Oudéa-Castéra.

"Les tranches ultérieures, ça va se piloter au fil de l'eau de la manière la plus alignée et réactive possible avec les autorités sanitaires, le ministère des sports, la préfecture de police, la mairie de Paris", a-t-elle assuré.

Amélie Oudéa-Castéra a été nommée vendredi matin au poste de Directrice générale de la FFT, où elle succède à Jean-François Vilotte, par le nouveau président de l'instance Gilles Moretton, élu le 13 février en remplacement de Bernard Giudicelli.