Avec Benoît Paire et Nick Kyrgios au menu du jour, il était clair que ça allait swinguer sur les greens londoniens. Le Français a été à la hauteur de ce qu'il montre ces derniers temps. Il n'a fait qu'acte de présence face à Diego Schwartzman au premier tour de Wimbledon. Il accusait déjà un retard de deux sets lundi soir. Lors du 3e set, il n'a pris 5 points. La faute à l'Argentin? Un peu. La faute au Français? Beaucoup. Paire s'est offert une petite colère dont il a le secret lorsque l'arbitre lui a infligé un avertissement pour manque de combativité. '"Tu veux jouer à ça ? Alors appelle le soigneur », a-t-il tenté avant de se raviser et de perdre les deux derniers points. Avec 2 victoires contre 17 défaites en 2021, Benoît Paire a le droit de traverser une passe difficile. Il a le droit de perdre. Il a le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux.Il a le droit de faire le show sur les courts et en dehors. Il a le droit de provoquer tout qui le critique. Il a toujours le droit d'évoquer l'argent facile qu'il gagne en perdant chaque début de semaine.