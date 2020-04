L’Allemand, septième joueur mondial, est prêt à disputer des tournois à huis clos.

Confiné du côté de Tampa en Floride (USA) où un court de tennis est adossé à sa résidence, Alexander Zverev, septième au classement ATP, a accordé une interview à l’hebdomadaire allemand Sport Bild. Dans ce long entretien, le joueur de 22 ans a évoqué le duel qui existe actuellement entre le Big Three et la jeune génération.

“Sans cette crise, je pense que nous aurions déjà assisté progressivement à la passation de pouvoir entre l’ancienne génération comprenant Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, et la nouvelle composée de Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et moi-même ou du moins, que l’un de ces jeunes joueurs remporte un tournoi du Grand Chelem dès cette saison. La fin d’année 2019 a déjà montré que nous étions proches de ce changement de génération. Lors du dernier Masters de Londres, dans le dernier carré il y avait seulement Federer de l’ancienne génération. Les autres joueurs (Zverev, Tsitsipas, Thiem) sont issus de la nouvelle vague.”

Et pour le natif d’Hambourg, l’arrêt du tennis causé par la crise du coronavirus pourrait être favorable à la vieille garde : “Je pense que Roger, Djoko et Rafa vont revenir plus frais et plus déterminés que jamais pour différer encore une fois cette passation. Généralement, ils sont très inspirés au début d’une nouvelle saison, alors que nous avons besoin d´un certain temps pour retrouver notre rythme et notre meilleur niveau de jeu. C’est pourquoi cette pause sera bénéfique à l’ancienne génération. Mais je suis persuadé que nous allons bientôt leur passer devant. Ce n’est plus qu’une question de quelques mois.”

Comme tous les sportifs de haut niveau, Alexander Zverev espère reprendre la compétition le plus tôt possible. Et si cela doit se produire dans des tournois disputés à huis clos, ce n’est pas un problème à ses yeux : “Bien évidemment, nous les joueurs aimons avant tout évoluer dans des stades pleins, mais dans cette crise inédite, la meilleure nouvelle serait de revoir des matchs devant son poste de télévision. Cela ferait un bien énorme à tous les inconditionnels. C’est mieux que d’annuler purement et simplement la saison. C’est pourquoi je plaide en faveur du huis clos tant que la crise sanitaire ne permettra pas de retrouver des conditions normales. Je pars du fait que les gens seront tellement impatients de revoir du tennis qu’ils verront d’un bon oeil de regarder des matchs sans public. Le seul problème que je vois concerne surtout les déplacements pour les joueurs qui s’effectuent quasiment tous en avion.”

L’Allemand s’est aussi épanché sur le calendrier qui pourrait être mis en place lors de la reprise avec Roland-Garros une semaine après l’US Open : “Au premier regard, c’est assez bizarre d’imaginer jouer deux Grands Chelems en si peu de temps, mais si tel devait être le cas, tous les joueurs seraient satisfaits de prendre part à cette double échéance. Avoir la possibilité de disputer encore deux tournois majeurs cette année est devenu quelque chose de réjouissant après avoir encaissé une quantité de mauvaises nouvelles avec plein de tournois annulés ou décalés.”