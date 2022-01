Arrivé à Melbourne avec le désir de remporter un premier Grand Chelem, Sasha Zverev est tombé de haut face à Denis Shapovalov.

Troisième mondial, vainqueur des JO l’été dernier à Tokyo et lauréat du Masters de fin de saison où il écarte Novak Djokovic et Daniil Medvedev, Alexander Zverev était arrivé à Melbourne avec de grandes ambitions : décrocher son premier titre en Grand Chelem et monter sur le trône du tennis masculin. Voilà pour la théorie, en pratique, l’Allemand a retrouvé ses vieux démons et s’est pris une grosse claque, une très grosse claque avec une élimination sans gloire et sa véritable bataille dès les huitièmes de finale face à Denis Shapovalov (6-3, 7-6, 6-3). Une rencontre horrible pour Sasha qui a joué sa meilleure partition une fois les raquettes rangées dans son sac en faisant preuve de clairvoyance et d’honnêteté quand il évoqua sa prestation.

(...)