Alison Van Uytvanck s'est à son tour qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis ITF sur gazon de Surbiton, à Londres, une épreuve dotée de 100.000 dollars, jeudi en Angleterre.

Tête de série N.1, Alison Van Uytvanck (WTA 54), 25 ans, a pris la mesure en 8es de finale de l'Américaine Caroline Dolheide, 20 ans et 196e mondiale, issue des qualifications: 6-4, 3-6 et 6-4 en deux heures et 3 minutes de jeu.

Pour une place dans le dernier carré, Van Uytvanck sera opposée à l'Américaine de 17 ans, Caty McNally, 192e au classement WTA.

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer (WTA 163), 29 ans, s'était qualifiée aussi pour les quarts de finale en disposant de la Suissesse Viktoria Golubic (WTA 79/N.6) 6-1, 7-6 (7/5). Elle défiera, pour une place en demies, la Biélorusse Vera Lapko (WTA 102) ou l'Allemande Tatjana Maria (WTA 57), tête de série N.2.

Greet Minnen (WTA 149), 21 ans, par contre a été éliminée au deuxième tour par l'Américaine Alison Riske (WTA 62/N.3) 6-4, 6-2.

En double, Yanina Wickmayer, associée à la Britannique Heather Watson, est remontée sur les courts pour défier les Britanniques Naiktha Bains et Naomi Broady en quarts de finale du double.