Alison Van Uytvanck va participer au tournoi de Cincinnati et à l’US Open.



On ne peut pas encore parler de normalité mais le circuit WTA a repris depuis la semaine dernière avec le tournoi de Palerme et les joueuses ont retrouvé certaines habitudes, comme celles des voyages. Présente en Italie la semaine dernière où elle s’est inclinée au premier tour du simple avant d’atteindre la demi-finale du double, Alison Van Uytvanck (WTA 57) est revenue à la maison pour quelques jours avant de s’envoler avec sa compagne Greet Minnen (WTA 105) pour New York où elle va disputer le tournoi de Cincinnati délocalisé à Big Apple et l’US Open dans des conditions très spécifiques.